Детальніше про те, чим варто озброїтися кожному українцю до настання холодів, розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Очільник Львова розповів про план, в якому будуть детально описані дії у випадку різних непередбачуваних ситуацій, які може спричинити російська армія.

Ймовірно, нас чекає непроста зима. Це логічно – не може бути нічого просто у країні, яка воює за свою незалежність. Але маємо бути готовими до всього. У нас є план і частина цього плану є закритою та вже реалізовується,

– зазначив Садовий.

Посадовець наголосив, що цьогоріч вже провели усі відповідні гідравлічні випробування й усі системи повністю готові. Однак у Львові можливі різні аномальні ситуації.

Садовий додав, що для "Львівводоканалу" вибудували альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали у той момент, коли окупанти вдарили по трьох підстанція на Львівщині.

Довідка. Увечері 3 травня ворог масовано обстріляв ракетами територію України. Тоді голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни випустили по регіону 6 ракет, 2 з яких збила ППО. За словами Козицького, 3 ворожі ракети влучили у 3 цілі – електричні підстанції залізниці.

Чим варто озброїтися львів'янам

Андрій Садовий також дав декілька порад для мешканців Львова та області. За його словами, сьогодні Львів закуповує "буржуйки", адже це єдине, що може лишитися, якщо усе не працює.

"Що треба мати? Ще ніхто дрова не скасовував. Вони завжди рятують в складний час. Теж саме вугілля… Ми повинні бути готові. Ми повинні мати запас усього, що потрібно мати у першу чергу", – додає міський голова.

Також мешканцям будинків слід закупити:

електрочайник, аби зігріти воду у випадку відключення газу,

світильник, що працює на батарейках,

сухий спирт, на якому можна підігрівати їжу.

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Зауважимо, що днями мер Києва Віталій Кличко закликав киян підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри. За його словами, влада буде робити все можливе і неможливе, щоб в оселях було тепло.

Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування,

– заявив Кличко.

Мер не виключає, що можуть бути терористичні акти та атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій влада також враховує.

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