Детальнее о том, чем стоит вооружиться каждому украинцу до наступления холодов, рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
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Глава Львова рассказал о плане, в котором будут подробно описаны действия в случае различных непредсказуемых ситуаций, которые может повлечь за собой российская армия.
Вероятно, нас ждет непростая зима. Это логично – не может быть ничего просто в стране, воюющей за свою независимость. Но должны быть готовы ко всему. У нас есть план и часть этого плана закрыта и уже реализуется,
– отметил Садовый.
Чиновник подчеркнул, что в этом году уже провели все соответствующие гидравлические испытания и все системы полностью готовы. Однако во Львове возможны разные аномальные ситуации.
Садовый добавил, что для "Львовводоканала" выстроили альтернативную систему подачи электроэнергии и все насосные станции работали в тот момент, когда оккупанты ударили по три подстанции на Львовщине.
Чем стоит вооружиться львовянам
Андрей Садовый также дал несколько советов жителям Львова и области. По его словам, сегодня Львов закупает "буржуйки", ведь это единственное, что может остаться, если все не работает.
"Что надо иметь? Еще никто дрова не отменял. Они всегда спасают в сложное время. То же уголь ... Мы должны быть готовы. Мы должны иметь запас всего, что нужно иметь в первую очередь", – добавляет городской голова.
Также жителям домов следует закупить:
- электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа,
- светильник, работающий на батарейках,
- сухой спирт, на котором можно подогревать пищу.
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Отметим, что на днях мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. По его словам, власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы в домах было тепло.
Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать оно не будет. Это ожидание,
– заявил Кличко.
Мэр не исключает, что могут быть террористические акты и атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий власти также учитывают.
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