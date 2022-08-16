Детальнее о том, чем стоит вооружиться каждому украинцу до наступления холодов, рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Важно Такая вероятность – мизерная, – синоптик успокоил украинцев по поводу холодной зимы

Глава Львова рассказал о плане, в котором будут подробно описаны действия в случае различных непредсказуемых ситуаций, которые может повлечь за собой российская армия.

Вероятно, нас ждет непростая зима. Это логично – не может быть ничего просто в стране, воюющей за свою независимость. Но должны быть готовы ко всему. У нас есть план и часть этого плана закрыта и уже реализуется,

– отметил Садовый.

Чиновник подчеркнул, что в этом году уже провели все соответствующие гидравлические испытания и все системы полностью готовы. Однако во Львове возможны разные аномальные ситуации.

Садовый добавил, что для "Львовводоканала" выстроили альтернативную систему подачи электроэнергии и все насосные станции работали в тот момент, когда оккупанты ударили по три подстанции на Львовщине.

Справка. Вечером 3 мая враг массированно обстрелял ракетами территорию Украины. Тогда глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что россияне выпустили по региону 6 ракет, 2 из которых сбили ПВО. По словам Козицкого, 3 вражеских ракеты попали в 3 цели – электрические подстанции железной дороги.

Чем стоит вооружиться львовянам

Андрей Садовый также дал несколько советов жителям Львова и области. По его словам, сегодня Львов закупает "буржуйки", ведь это единственное, что может остаться, если все не работает.

"Что надо иметь? Еще никто дрова не отменял. Они всегда спасают в сложное время. То же уголь ... Мы должны быть готовы. Мы должны иметь запас всего, что нужно иметь в первую очередь", – добавляет городской голова.

Также жителям домов следует закупить:

электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа,

светильник, работающий на батарейках,

сухой спирт, на котором можно подогревать пищу.

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Отметим, что на днях мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. По его словам, власти будут делать все возможное и невозможное, чтобы в домах было тепло.

Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать оно не будет. Это ожидание,

– заявил Кличко.

Мэр не исключает, что могут быть террористические акты и атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий власти также учитывают.

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