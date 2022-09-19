У Харкові буде важкий опалювальний сезон цього року. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.
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Жителів Харкова переселятимуть у гуртожитки
Ми визначили частину гуртожитків, у які ми можемо сьогодні переселяти людей, для того, щоб вони могли провести там зиму, осінь, коли будуть холоди, - заявив мер.
За його словами, це стосується лічених мікрорайонів, тому що в основному до всіх будинків міста газ таки подається.
Терехов наголосив, як би у місті добре не готувалися до опалювального сезону, один приліт ракет до трансформаторних підстанцій, котелень, відключає цілі мікрорайони.
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Раніше Ігор Терехов повідомляв, що наразі у місті встановили 9 мобільних котелень. Втім, обговорюють питання, чи можна закупити додаткові котельні.
Ціллю окупантів у Харкові будуть теплові мережі та водогони. Крім того, у громадах регіону можуть бути проблеми з опаленням. Ймовірно, газу не буде, тому необхідно закупляти дрова.
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