У Харкові буде важкий опалювальний сезон цього року. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

Важливо Наскільки знищена інфраструктура Харківщини та як її відновлюватимуть: пояснення Верещук

Жителів Харкова переселятимуть у гуртожитки

Ми визначили частину гуртожитків, у які ми можемо сьогодні переселяти людей, для того, щоб вони могли провести там зиму, осінь, коли будуть холоди, - заявив мер.

За його словами, це стосується лічених мікрорайонів, тому що в основному до всіх будинків міста газ таки подається.

Терехов наголосив, як би у місті добре не готувалися до опалювального сезону, один приліт ракет до трансформаторних підстанцій, котелень, відключає цілі мікрорайони.

Якою буде зима у Харкові

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що наразі у місті встановили 9 мобільних котелень. Втім, обговорюють питання, чи можна закупити додаткові котельні.

Ціллю окупантів у Харкові будуть теплові мережі та водогони. Крім того, у громадах регіону можуть бути проблеми з опаленням. Ймовірно, газу не буде, тому необхідно закупляти дрова.

До речі – Слобожан розповів, що українців чекає складний опалювальний сезон: дивіться відео