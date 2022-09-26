Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Раніше повідомлялось про головні ризики цієї зими, до чого слід готуватись українцям.

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Сховища заповнені газом на 12 – 13 мільярдів

Пензин зазначив, що зараз сховища заповнені газом на 12 – 13 мільярдів. Бажано мати 15. До війни наша держава споживала приблизно 28 мільярдів кубометрів газу. Імпортували приблизно 7 – 8 мільярдів, 20 – видобували самостійно. З них "Укргаз" видобував 12 – 13 мільярдів, решту – приватні компанії.

Після початку війни Україна скоротила споживання газу на третину. Промисловість фактично припинила споживати газ. Зокрема, 2 потужних металургійних підприємства в Маріуполі повністю знищені. Тому того обсягу, що Україна видобуває, вистачає для внутрішнього споживання,

– зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Він додав, що за таких умов Україна може навіть не імпортувати газ. Це питання буде підійматись з відновленням повноцінної економічної діяльності країни.

Проблема з містами біля зони бойових дій

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу продовжив, що справжня проблема полягає в тому, як постачати газ містам, які знаходяться близько до зони бойових дій. Проблеми з опаленням виникнуть у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі тощо. У містах, де знищена критична інфраструктура.

"Чому влада і звертається до людей, щоб вони до початку холодів евакуювались з тих місць, де неможливо подати тепло", – наголосив Пензин.

Електрообігрівачі можуть вибивати мережу

За його словами, електрообігрівачі теж не вихід на зиму. У старих будинках при різкому збільшені навантаження мережі можуть вибиватись і навіть загорятись. Тому, звісно, краще забезпечити традиційне подання тепла і провести дуже серйозні енергоощадні заходи. Якщо подивитись на наші старі мікрорайони, видно, як вони дуже добре опалюють навколишнє середовище.

Однак люди все одно купуватимуть електрообігрівачі, тож будуть відключення. Треба чітко розуміти, що люди грітимуться всіма доступними засобами. Утім не треба нехтувати жодними варіантами зберегти тепло в оселі. Зокрема, купити теплі речі, утеплити вікна, двері,

– підсумував Пензин.

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