Про це під час телемарафону розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що попри всілякі труднощі готовність до опалювального сезону можна назвати максимальною.

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Зима буде непростою

Готуємося, розуміємо, що зима буде не дуже простою, але ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. І говорили про це, без перебільшення, вже на початку березня цього року,

– наголосив Братчук.

Він також зазначив, що точний відсоток підготовки області до опалювального сезону складно назвати. Але підкреслив, що показник вкрай високий. І він наближається до позначки у 100 відсотків, хоч і були певні питання, пов'язані з підготовкою.

Водночас речник ОВА зробив акцент на тому, що робота не припиняється. Над вчасним проведенням опалювального сезону продовжують працювати і в місцевому штабі, і у всіх профільних департаментах адміністрації.

Росіяни продовжують атакувати Одесу дронами

Упродовж останніх кількох днів спостерігається чергова активність обстрілів Одеси. Але цього разу ворог атакує місто не ракетами, а з допомогою іранських дронів, наголосив Братчук під час телемарафону.

Відомо, що російські загарбники тричі влучили в адміністративну будівлю, розташовану в центрі міста. Один з ворожих дронів вдалося знищити силам ППО. На щастя, минулося без втрат. Водночас співробітники ДСНС продовжують проводити рятувальну операцію та ліквідовувати пожежу.

На думку Братчука, окупанти продовжать атакувати Одещину дронами. Вони робитимуть це, щоб тероризувати місцеве населення. Для ворога вкрай важливо тримати людей під напругою та робити все для того, щоб не вщухала паніка.

Передовсім, припускає речник ОВА, атаки можуть бути пов'язаними з зерновою ініціативою. Братчук нагадав, що перший удар безпілотниками був саме по припортовій зоні. Водночас слід розуміти, що іранські БпЛА окупанти використовують не просто так. Це свідчить про те, що у них закінчується запас крилатих ракет, якими активно атакували Одещину.

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