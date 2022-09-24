Тож глава правління Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин розповів, на що варто звернути увагу. Пройдемося по тому, як підготувати оселю до опалювального сезону та зменшити втрати тепла.

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Що потрібно замінити, щоб не втрачати тепло

За словами глави Асоціації, можна внести певні корективи, які дозволять берегти тепло в оселі. Мовиться про вікна та двері. Також слід потурбуватися про опалювальні прилади з терморегуляторами, якщо турбуватися не лише про квартиру, а й про цілий будинок. Останнє, правда, значно дорожче обійдеться. І, за словами Литвина, окупиться лише за 10 років.

Якщо у вас металопластикові вікна та двері, то цей пункт буде важливим для вас. Слід розуміти, що не всі вони:

гарної якості;

правильно встановлені;

мають не відрегульовану фурнітуру.

На всі ці моменти потрібно звернути увагу. Особливо на останній. Майстер зможе не лише правильно відрегулювати ті ж вікна, а й мінімізувати втрату тепла.

Якщо ми говоримо про вхідні двері, то тут не зайвим буде ущільнювач. Його варто буде поклеїти по периметру. Це дозволить не випускати тепло до сходової клітини.

Не варто ігнорувати також радіатори. Слід під час їхньої заміни розуміти, як працює сама система обігріву. Якщо на цей пункт не звернути увагу, то тепло не доходитиме до деяких кімнат. Це особливо актуально для тих помешкань, в яких встановили газовий котел і не потурбувалися про правильний підвід труб до кожної з кімнат.

Поміняйте також лампочки. Слід нарешті позбутися люмінесцентних ламп і ламп розжарювання. Замість них краще використовувати світлодіодні.

Порада від експерта. Якщо ви обігріватимете помешкання з допомогою електрообігрівачів, то зосереджуйте тепло в одній з кімнат. Якщо вмикати пристрої відразу у кількох, то можна буде перевантажити систему. В результаті – залишитися і без тепла, і без світла.

Чи можна буде обігрітися кондиціонером

На думку Литвина, кондиціонер – значно кращий і економніший спосіб обігріти квартиру. Якщо порівнювати його зі звичайними обігрівачами. Так можна буде і кошти заощадити, і не мерзнути вдома.

Водночас слід розуміти, що кондиціонер навряд чи впорається з лютими морозами. Якщо за вікном буде -20, то цей пристрій, швидше за все, зможе не впоратися з поставленою перед ним задачею.

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