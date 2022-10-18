Те, що Росія намагається закуповувати озброєння в Ірану, свідчить про проблеми у її оборонній промисловості. Зокрема, вона уже неспроможна виготовляти ту кількість озброєння, яка їй потрібна для ведення війни. Про це розповів голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю "Орестократії".

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Кількість ракет впала до критичних показників

Виготовлення нового озброєння потребує комплектуючих західного виробництва. Однак санкції сильно скоротили спроможності країни-агресорки закуповувати і їх, і нове сучасне озброєння загалом. А відтак їй залишається воювати з тим, що залишається на складах, й що поступово вичерпується.

Як зазначив Кирило Буданов, зараз кількість ракет у Росії по багатьох найменуваннях вичерпується. Вона впала вже нижче критичного рівня – до 30%. "Іскандерів" залишилося й того менше, приблизно 13%.

Росія не зважає на власну безпеку

Згідно з концепцією безпеки, у країни обов'язково повинен залишатися мінімум озброєння для власної оборони. Вій становить саме орієнтовно 30% і не повинен опускатися нижче. Однак Кремль настільки прагне виграти у цій війні, що повністю ігнорує обороноздатність країни.

Дещо покращити своє становище країна-агресорка намагається за рахунок закупівель в Ірану. Так, вона замовила дрони-камікадзе "Shahed-136" в кількості 1750 одиниць, однак це не сильно їй допомогло. По-перше, ці дрони є таким собі "розхідним матеріалом", який уже потроху вичерпується. Вони не виготовляють одномоментно, а також необхідний час для їх постачання у Росію. По-друге, за словами Буданова, українці стабільно збивають близько 70% усіх дронів, які країна-агресорка запускає по нашій державі.

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Проблеми Росії на фронті: останні новини

З дефіцитом ракет для інтенсивних обстрілів України росіяни можуть зіштовхнутись уже взимку. Експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що з такими темпами застосування ракет, їх росіянам вистачить на 3 місяці.

Також Кремль применшує проблеми забезпечення мобілізованих росіян. Аналітики Інституту вивченні війни (ISW) вважають, що це матиме наслідки для самої Росії.

Проблеми у росіян на фронті також з логістикою. На правобережжі Херсонщини вони – критичного рівня.

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