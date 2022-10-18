То, что Россия пытается закупать вооружение у Ирана, свидетельствует о проблемах ее оборонной промышленности. В частности, она уже не может производить то количество вооружения, которое ей нужно для ведения войны. Об этом рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью "Орестократии".

Интересно К лету все это должно завершиться, – глава разведки уверен в выходе ВСУ на рубеже 1991 года.

Количество ракет упало до критических показателей

Изготовление нового вооружения нуждается в комплектующих западного производства. Однако санкции сильно сократили способности страны-агрессора закупать и их, и новое современное вооружение в целом. Следовательно, ей остается воевать с тем, что остается на складах, и что постепенно исчерпывается.

Как отметил Кирилл Буданов, сейчас количество ракет в России по многим наименованиям исчерпывается. Оно упало уже ниже критического уровня – до 30%. "Искандеров" осталось и того меньше, примерно 13%.

Россия не учитывает собственную безопасность

Согласно концепции безопасности у страны обязательно должен оставаться минимум вооружения для собственной обороны. Он составляет именно ориентировочно 30% и не должен опускаться ниже. Однако Кремль настолько стремится выиграть в этой войне, что полностью игнорирует обороноспособность страны.

Как-то улучшить свое положение страна-агрессор пытается за счет закупок у Ирана. Да, она заказала дроны-камикадзе "Shahed-136" в количестве 1750 единиц, однако это не сильно ей помогло. Во-первых, эти дроны являются эдаким "расходным материалом", который уже понемногу иссякает. Их не производят одномоментно, а также необходимо время для их поставки в Россию. Во-вторых, по словам Буданова, украинцы стабильно сбивают около 70% всех дронов, которые страна-агрессор запускает по нашему государству.

Смотрите полное интервью Кирилла Буданова: видео

Проблемы России на фронте: последние новости

С дефицитом ракет для интенсивных обстрелов Украины россияне могут столкнуться уже зимой. Эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что с такими темпами применения ракет их россиянам хватит на 3 месяца.

Также Кремль умаляет проблемы обеспечения мобилизованных россиян. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что это будет иметь последствия для самой России.

Проблемы у россиян на фронте также с логистикой. На правобережье Херсонщины они – на критическом уровне.

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