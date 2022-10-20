Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что Организация Североатлантического договора точно станет сильнее вместе с Украиной.

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Украина уничтожила 50% потенциала врага

Такой союзник, как Украина, значительно усилит НАТО. Ведь украинцы вдвое сократили потенциал главной угрозы Альянсу.

Украина уже уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО в виде России. Членство Украины в НАТО точно усилит Альянс,

– заявил глава ОП.

Потери Вооруженных сил России

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 66 650 оккупантов.

Также наши воины отправили на металлолом много вражеской техники: 2 567 танков, 5 255 боевых бронированных машин, 1 646 артиллерийских систем, 372 РСЗО, 189 средств ПВО, 269 самолетов, 243 вертолета, 1 311 беспилотников, 329 крылатых ракет, 16 кораблей и катеров, 4 005 автомобильной техники и автоцистерн и 147 единиц специальной техники.

Некоторые страны насчитывают меньше граждан, чем Россия потеряла в войне

Россия потеряла на войне против Украины больше военных, чем насчитывают регулярные армии 19 из 30 стран-членов Североатлантического альянса. Это 63% членов НАТО.

Более того, существуют страны, которые насчитывают меньше граждан, чем потери российских захватчиков на фронте. В частности среди 193 членов ООН есть 7 государств с меньшим населением, чем потери страны-агрессора.

Для понимания – Путин условно 5 раз уничтожил население Тувалу, 3 с половиной раза – Науру, 2 с половиной – Палау, или полтора – Сан Марино.

Между тем министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что России для восстановления военного потенциала потребуется примерно от 2 до 4 лет.

При этом Певкур предостерег, что несмотря на большие потери Россия до сих пор имеет наступательный потенциал не только для того, чтобы продолжать войну против Украины, но и для того, чтобы развязать новую войну против одной из стран НАТО. К примеру, страна-агрессор все еще может напасть на Эстонию.

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