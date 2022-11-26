В субботу, 26 ноября, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он принял участие в памяти жертв Голодомора.

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Что известно о визите Моравецкого

Моравецкий возложил цветы к памятному знаку на Михайловской площади, посвященному этой трагедии. Соответствующие фото обнародовала канцелярия польского премьера.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил символический букет к памятнику жертвам Большого голода. Большой голод был в Украине в 1932-33 годах и является результатом преступной политики Советского Союза,

– говорится в сообщении.

Глава польского правительства также ознакомился с выставкой разбитой ВСУ вражеской техники.



Премьер-министр Польши прибыл в Киев / Фото из канцелярии премьера



Польский премьер ознакомился с выставкой разбитой вражеской техники / Фото из канцелярии премьера



​Моравецкий возложил цветы к памятному знаку / Фото из канцелярии премьера

Посол США Бриджит Бринк также почтила память жертв Голодомора.

Обращение Бриджит Бринк: смотрите видео

Визит премьер-министра Литвы

Премьер-министр Денис Шмигаль сегодня сообщил, что в нашу страну также посетила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По словам Шмыгаля, вместе с Шимоните и Моравецким в формате Люблинского треугольника обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд позиций:

подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе.

отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины.

поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.



Украина также посетила Ингрида Шимоните / Фото из телеграмм-канала Шмыгаля

В Украину прибыл премьер-министр Бельгии

Также 26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран,

– отметил глава государства.

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