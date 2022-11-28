Про це на брифінгу 28 листопада сказав представник міноборони Арно Коллац. Він вважає, що Німеччина виконує зобов'язання перед партнерами.

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"Є великий інтерес у тому, щоби ці системи залишалися в системі НАТО", – зазначив Коллац.

Пропозиція досі чинна

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вже заявляла, що системи Patriot є інтегрованою невіддільною частиною захисту НАТО. Відтак, Коллац наголосив – надавши їх Польщі, Німеччина робить внесок у систему ППО Альянсу.

Він зазначив, що Німеччина хоче допомогти союзнику у НАТО захистити повітряний простір. Зробити це пропонують системами Patriot і посиленим повітряним патрулюванням.

Обидві пропозиції залишаються у силі, – сказав Коллац.

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Польща пропонує передати Patriot Україні: що відомо

  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що Німеччина може передати Patriot для України й розмістити їх на західному кордоні. Це дозволить посилити безпеку одразу двох країн.
  • У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що зенітно-ракетні системи Patriot в Україні захищатимуть Європу.
  • Польський активіст Ришард Купідура вважає, що пропозиція Польщі передати Україні системи ППО Patriot є політичною заявою.
  • У Міноборони Польщі розповіли, що ЗСУ змогли б приблизно за 2 місяці навчитися користуватися Patriot. Наразі все залежить від рішення Німеччини.