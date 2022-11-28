Про це на брифінгу 28 листопада сказав представник міноборони Арно Коллац. Він вважає, що Німеччина виконує зобов'язання перед партнерами.
До теми Ефективність Patriot буде значно вища, якщо їх розмістити в Україні, – євродепутат
"Є великий інтерес у тому, щоби ці системи залишалися в системі НАТО", – зазначив Коллац.
Пропозиція досі чинна
Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вже заявляла, що системи Patriot є інтегрованою невіддільною частиною захисту НАТО. Відтак, Коллац наголосив – надавши їх Польщі, Німеччина робить внесок у систему ППО Альянсу.
Він зазначив, що Німеччина хоче допомогти союзнику у НАТО захистити повітряний простір. Зробити це пропонують системами Patriot і посиленим повітряним патрулюванням.
Обидві пропозиції залишаються у силі, – сказав Коллац.
Зверніть увагу – падіння ракет у Польщі: дивіться відео
Польща пропонує передати Patriot Україні: що відомо
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що Німеччина може передати Patriot для України й розмістити їх на західному кордоні. Це дозволить посилити безпеку одразу двох країн.
- У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що зенітно-ракетні системи Patriot в Україні захищатимуть Європу.
- Польський активіст Ришард Купідура вважає, що пропозиція Польщі передати Україні системи ППО Patriot є політичною заявою.
- У Міноборони Польщі розповіли, що ЗСУ змогли б приблизно за 2 місяці навчитися користуватися Patriot. Наразі все залежить від рішення Німеччини.