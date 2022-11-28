Так вважає польський євродепутат від керівної партії "Право і справедливість" Йоахім Брудзінський. Політику імпонує ідея з тим, щоб передати німецькі Patriot Україні для захисту кордонів.

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Передача Україні Patriot допоможе у захисті польського кордону

Євродепутат Йоахім Брудзінський вважає за доцільне, щоб Німеччина передала батареї Patriot Україні, а не Польщі. На його думку, це буде значно ефективнішим вкладом у захист польського кордону.

Польський політик додає, що будь-які занепокоєння щодо того, чи здатні українців керувати такою системою, є "відірваними від реальності". Українці використовують і значно складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot.

Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги – двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти й всієї Організації Північноатлантичного договору,

– заявив депутат.

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Що відомо про ймовірну передачу Patriot Україні

Під час масованої ракетної атаки Росії у Польщі впали уламки ракети й спричинили загибель 2 людей. Після цього трагічного випадку, Німеччина запропонувала польським колегам передати їм свої системи ППО Patriot.

У Варшаві відповіли, що краще буде, якщо їх передадуть Україні. Вони запитали Німеччину, чи є така можливість.

У Берліні спершу категорично відмовили, однак згодом почали розглядати цю пропозицію. Наразі обговорення досі тривають.

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