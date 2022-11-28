Об этом на брифинге 28 ноября сказал представитель минобороны Арно Коллац. Он считает, что Германия выполняет обязательство перед партнерами.

Кстати Эффективность Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине, – евродепутат

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – отметил Коллац.

Предложение до сих пор действует

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт уже заявляла, что системы Patriot является интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО. Следовательно, Коллац подчеркнул – предоставив их Польше, Германия вносит вклад в систему ПВО Альянса.

Он отметил, что Германия хочет помочь союзнику в НАТО защитить воздушное пространство. Сделать это предлагают системами Patriot и усиленным воздушным патрулированием.

Оба предложения остаются в силе, – сказал Коллац.

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Польша предлагает передать Patriot Украине: что известно