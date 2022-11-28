Об этом на брифинге 28 ноября сказал представитель минобороны Арно Коллац. Он считает, что Германия выполняет обязательство перед партнерами.
Кстати Эффективность Patriot будет значительно выше, если их разместить в Украине, – евродепутат
"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – отметил Коллац.
Предложение до сих пор действует
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт уже заявляла, что системы Patriot является интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО. Следовательно, Коллац подчеркнул – предоставив их Польше, Германия вносит вклад в систему ПВО Альянса.
Он отметил, что Германия хочет помочь союзнику в НАТО защитить воздушное пространство. Сделать это предлагают системами Patriot и усиленным воздушным патрулированием.
Оба предложения остаются в силе, – сказал Коллац.
Обратите внимание – падение ракет в Польше: смотрите видео
Польша предлагает передать Patriot Украине: что известно
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Германия может передать Patriot для Украины и разместить их на западной границе. Это позволит усилить безопасность двух стран.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что зенитно-ракетные системы Patriot в Украине будут защищать Европу.
- Польский активист Ришард Купидура считает, что предложение Польши передать Украине системы ПВО Patriot является политическим заявлением.
- В Минобороны Польши рассказали, что ВСУ смогли бы примерно через 2 месяца научиться пользоваться Patriot. Пока все зависит от решения Германии.