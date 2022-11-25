Об этом 24 каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, к сожалению, в столь трагическое время политику никто не отменял.

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Как возникла идея передать Patriot Украине

Купидура напомнил, что Германия предложила разместить установки Patriot на восточной границе Польши. Этот шаг стал реакцией Берлина на инцидент с падением ракеты в Пшеводуве 15 ноября.

Первоначально министр обороны Польши Мариуш Блащак согласился на это предложение.

Однако 23 ноября глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский дал интервью, в котором выразил мнение, что лучше было бы передать эти установки Украине.

Вечером того же дня Блащак изменил свою позицию и поддержал идею Качиньского.

Есть ли у Украины шансы получить Patriot

Как отметил общественный деятель, на это остро отреагировала польская оппозиция. Ведь такой шаг польских властей фактически означает отказ от установления систем Patriot на территории Польши.

Никто не сомневается в том, что передача этих установок Украине невозможна. Об этом уже открыто заявили немцы,

– сказал Купидура.

Немецкая сторона аргументирует свой отказ в частности тем, что системы Patriot обслуживают немецкие солдаты. А переезд немецких военных на территорию Украины, в которой идет война, невозможен. Поэтому речь идет лишь о том, чтобы разместить Patriot на территории Польши.

Политический подтекст предложения Варшавы

Купидура отметил, что дискуссия вокруг передачи систем ПВО Украине частично является следствием внутриполитической ситуации в Польше.

"Не стоит забывать, что в 2023 году в Польше состоятся парламентские выборы. Предвыборная игра уже понемногу начинается", - отметил ученый.

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Он объяснил, что польская оппозиция открыто говорит о том, что правящая партия очень активно играет на немецких фобиях. А история с Patriot – не что иное, как заигрывание с населением, которое имеет антинемецкие настроения.

Это была своеобразная ловушка, потому что было ясно, что немцы не смогут положительно ответить на польское предложение. Это поставит немецких партнеров в очень неудобную ситуацию и покажет польскую сторону как наиболее проукраинскую на всю Европу,

– отметил Купидура.

Он добавил, что самым худшим финалом этой истории может стать ситуация, когда вообще никто не получит ЗРК Patriot. Тогда без усиления противовоздушной обороны останутся как Украина, так и Польша.

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