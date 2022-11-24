Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, консолидированная позиция западных партнеров состоит в том, что в инциденте виновата только Россия.
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Чья ракета упала в Польше
Расследование продолжается. Этим делом занимается Генеральная прокуратура Польши, которая в будущем предоставит определенные выводы.
Он объяснил, почему Украина сразу обвинила Россию в этом инциденте. Вполне логично, когда по государству запускают 100 ракет, и что-то падает на территорию Польши, первые выводы будут, что это – российские ракеты.
Давайте мы скажем о своей позиции. Во-первых, когда у тебя 100 ракет летит по территории страны, и одна из них падает на другую страну, то безусловно, логично, что первые выводы делаешь, что это из этих 100 ракет одна туда залетела. И поэтому наши заявления были абсолютно объективными на момент первых данных о том, что был инцидент в Польше,
– отметил Подоляк.
По его словам, если уже Россия в таких количествах атакует Украину, в том числе и пограничные области, то Запад должен быть заинтересован ускорить поставки современных систем ЗРК и большого количества ракет. Военные готовы своими силами защитить и европейское небо, но для этого нужен ресурс.
Кроме того, никакие дискуссии по поводу трагедии в Польше сейчас не имеют смысла. Ведь так понятно, что виновата в инциденте Россия. Не было бы ракетных ударов – не было бы трагедии. И страна-агрессор ответит за все.
Когда Россия проиграет войну, поверьте мне, все эти инциденты юридически будут очень жестко зафиксированы за Россией, она будет отвечать за каждый этот инцидент максимально жестко.
– подчеркнул Подоляк.
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Падение ракеты в Польше: коротко
- Эксперты завершили осмотр места падения ракеты в польском Пшеводуве еще 20 ноября. Местная полиция перестала охранять эту локацию.
- Известно, что на месте падения ракеты работала американско-польская группа. Впоследствии стало известно, что украинских специалистов также допустили к расследованию. 18 ноября они прибыли на место трагедии.
- Окончательные результаты обещают объявить позже. Президент Польши Анджей Дуда считает, что с высокой вероятностью вблизи Пшеводува упали ракеты, выпущенные украинским ПВО.
- Впрочем, президент Владимир Зеленский считает, что пока расследование продолжается, нельзя окончательно утверждать, чьи ракеты упали в Польше. Судя по воронке, там могли быть не только остатки противоракетных систем.