Это объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона. Почему, по его мнению, ракета могла упасть в Польше, читайте дальше.

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Во время больших боев такое бывает

15 ноября во время массированной атаки россиян на территорию Украины было выпущено 96 ракет. Было действительно тяжелое противовоздушное сражение.

На Запад страны летело около 20 ракет. 15 из них обезвредили украинские защитники. Юрий Игнат рассказывает, что для сбития 20 вражеских ракет могло быть привлечено, по меньшей мере, 30 украинских ракет ПВО.

Конечно, могло произойти и такое, что во время битвы одна или две ракеты упали за пределы Украины. В Польше это произошло в 5 – 7 километрах от границы.

Такое может случиться, к этому нужно быть готовым,

– подчеркивает Юрий Игнат.

Пока международное следствие не объявило о результатах расследования, делать выводы нет смысла. Однако, в любом случае, ответственность за трагедию должна нести только Россия, терроризирующая воздушное пространство Украины.

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Расследование падения ракеты в Польше: актуальные новости

Германия предложила передать Польше системы ПВО Patriot, чтобы страна могла защищать свое воздушное пространство. Об этом заявил министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в одном из интервью.

Издание Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники, утверждает что польская прокуратура вряд ли согласится допустить украинскую сторону расследовать падение ракеты в селе Пшеводуве. По их словам, участие украинцев в следствии будет противоречить юридической процедуре.

Однако следует отметить, что на место трагедии украинцам попасть разрешили. Утром 20 ноября вся следственная группа завершила обследование участка, на который упала ракета.

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