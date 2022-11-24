Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, консолідована позиція західних партнерів полягає в тому, що в інциденті винна лише Росія.
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Чия ракета впала в Польщі
Наразі розслідування триває. Цією справою займається Генеральна прокуратура Польщі, яка в майбутньому надасть певні висновки.
Він пояснив, чому Україна одразу звинуватила Росію в цьому інциденті. Цілком логічно, коли по державі запускають 100 ракет, і щось падає на територію Польщі, то перші висновки будуть, що це – російські ракети.
Давайте ми скажемо про свою позицію. По-перше, коли в тебе 100 ракет летить по території країни, і одна з них падає на іншу країну, то безумовно, логічно, що перші висновки робиш, що це з цих 100 ракет одна туди залетіла. І тому наші заяви були абсолютно об'єктивними на момент перших даних про те, що був інцидент у Польщі,
– зазначив Подоляк.
За його словами, якщо вже Росія в такій кількості атакує Україну, зокрема й прикордонні області, то Захід має бути зацікавлений пришвидшити постачання сучасних систем ЗРК та великої кількості ракет. Військові готові власними силами захистити і європейське небо, але для цього потрібен ресурс.
Крім того, жодні дискусії щодо трагедії в Польщі зараз не мають сенсу. Адже і так зрозуміло, що винна в інциденті Росія. Не було б ракетних ударів – не було б ніякої трагедії. І країна-агресорка має відповісти за все.
Коли Росія програє війну, повірте мені, всі ці інциденти юридично будуть дуже жорстко зафіксовані за Росією, вона буде відповідати за кожен цей інцидент максимально жорстко,
– підкреслив Подоляк.
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Падіння ракети в Польщі: коротко
- Експерти завершили огляд місця падіння ракети у польському селі Пшеводув ще 20 листопада. Місцева поліція перестала охороняти цю локацію.
- Відомо, що на місці падіння ракети працювала американсько-польська група. Згодом стало відомо, що українських фахівців також допустили до розслідування. 18 листопада вони прибули на місце трагедії.
- Остаточні результати обіцяють оголосити згодом. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з високою ймовірністю поблизу Пшеводува впали ракети, які випустила українська ППО.
- Утім, президент Володимир Зеленський вважає, що поки розслідування триває, не можна остаточно стверджувати, чиї ракети впали в Польщі. Судячи з вирви, там могли бути не лише залишки протиракетних систем.