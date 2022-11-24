Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, консолідована позиція західних партнерів полягає в тому, що в інциденті винна лише Росія.

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Наразі розслідування триває. Цією справою займається Генеральна прокуратура Польщі, яка в майбутньому надасть певні висновки.

Він пояснив, чому Україна одразу звинуватила Росію в цьому інциденті. Цілком логічно, коли по державі запускають 100 ракет, і щось падає на територію Польщі, то перші висновки будуть, що це – російські ракети.

Давайте ми скажемо про свою позицію. По-перше, коли в тебе 100 ракет летить по території країни, і одна з них падає на іншу країну, то безумовно, логічно, що перші висновки робиш, що це з цих 100 ракет одна туди залетіла. І тому наші заяви були абсолютно об'єктивними на момент перших даних про те, що був інцидент у Польщі,

– зазначив Подоляк.

За його словами, якщо вже Росія в такій кількості атакує Україну, зокрема й прикордонні області, то Захід має бути зацікавлений пришвидшити постачання сучасних систем ЗРК та великої кількості ракет. Військові готові власними силами захистити і європейське небо, але для цього потрібен ресурс.

Крім того, жодні дискусії щодо трагедії в Польщі зараз не мають сенсу. Адже і так зрозуміло, що винна в інциденті Росія. Не було б ракетних ударів – не було б ніякої трагедії. І країна-агресорка має відповісти за все.

Коли Росія програє війну, повірте мені, всі ці інциденти юридично будуть дуже жорстко зафіксовані за Росією, вона буде відповідати за кожен цей інцидент максимально жорстко,

– підкреслив Подоляк.

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Падіння ракети в Польщі: коротко