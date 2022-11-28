Так, заместитель министра обороны Польши заявил, что украинские военные способны очень быстро овладеть системами противовоздушной обороны Patriot. Войцех Скуркевич подчеркнул, что все зависит именно от решения Германии. По его словам, Patriot уже находится на территории Польши.

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"Мяч на стороне Германии"

Польский чиновник подчеркнул, что украинские защитники уже используют очень сложные и современные системы обороны и ракетные комплексы. Так что овладеть Patriot – не проблема.

Я убежден, что украинская сторона способна адаптировать эту технику в очень короткое время. Я не специалист, который может устанавливать даты, но убежден, что речь идет о сроке до двух месяцев,

– подчеркнул Скуркевич.

Замминистра также добавил, что сейчас "мяч на стороне Германии", поэтому Польша ждет ее решения.

Обратите внимание! О передаче Польши систем Patriot заговорили после того, как во время массированной атаки России на Украину в Пшеводуве упала ракета и погибли два человека. Детальнее об этом читайте в нашем материале.

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Кратко, какие возможности открыла бы для Украины ПВО Patriot

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что Patriot – это дальнобойный комплекс. Если говорить о последней модификации, то он может сбивать цели на расстоянии до 150 километров. Юрий Игнат подчеркнул, что это очень много, ведь другие системы ПВО, находящиеся на вооружении Украины, работают на расстоянии всего 40 – 70 километров.

3 – 4 установки Patriot могут перекрыть достаточно большой участок воздушного пространства. Более того, это ПВО может сбивать баллистические цели.

Кроме того, современные радары Patriot могут обнаруживать даже самые маленькие цели.

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