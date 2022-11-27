Министр обороны Польши Мариуш Блащак недавно попросил Германию передать предложенные полякам системы ПВО Patriot Украине. По его словам, они должны разместиться на западной границе нашего государства.

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Как отреагировали в Украине

Советник ОП Михаил Подоляк прокомментировал просьбу Польши. Он сказал, что слова "ЗРК Patriot" и "эскалация" не могут быть совместимы в одном предложении.

ПВО – это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов,

– отметил Подоляк.

Он одобрил "мудрую инициативу Польши" и "правильные слова Генсека НАТО". Сейчас Украина ждет решения Германии.

Что этому предшествовало

Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.

Однако в ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно. Министерство обороны Германии заявило, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.

В воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо. В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.

На призыв Польши отреагировали и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".

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