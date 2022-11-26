Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что уже разворачивали Patriot в рамках программы НАТО.

К теме Почему Польша продолжает настаивать на передаче Украине ПВО Patriot

"С 24 февраля и по июль Германия развернула в Польше зенитные батареи Patriot, а также патрулировала воздушное пространство. Это было в рамках НАТО и сказать, что именно Германия играла первую скрипку в усилении обороноспособности Польши, дискуссионно", –отметил Катков.

Помощь Украине защитит небо континента

По словам эксперта, в Польше свои Patriot развернули США. Более того – предоставили секретные американские истребители F22, впервые за всю историю попавшие в Европу. Катков отметил, что в июле Германия забрала из Польши свои Patriot и перестала патрулировать воздушное пространство. По мнению Каткова, Берлин активизировался после инцидента с падением ракеты в Пшеводове.

Польские оборонные издания пишут, что Берлин решил заработать определенные баллы в обороноспособности восточного фланга НАТО. Германия гласит, что именно она является главным щитом. Вполне логично, что министр обороны Польши сказал, как лучше защитить воздух – нужно помочь Украине, – подчеркнул Катков.

Он считает, что победа Украины в войне против России – учшая глобальная гарантия безопасности региона на десятилетие вперед.

В чем сложность с системами Patriot

Катков рассказал, что речь не идет о передаче Польши Patriot. Берлин подразумевает развертывание немецкого оружия, поскольку за пультом Patriot должны сидеть операторы из Бундесвера.

"Варшава не смогла бы распоряжаться не своими Patriot. Даже если Германия и захочет передать Patriot в Украину (не исключаю, что это в Берлине прорабатывают) им необходимо получить согласие от всех союзников. Это комплексы, сдающие безопасность НАТО в принципе", – отметил эксперт.

Заметьте Может ли Украина получить ПВО Patriot: активист из Польши оценил вероятность

Он отметил, что следует также согласовать передачу Patriot из США, потому что комплекс приобрели у них и есть правила экспортного контроля вооружения. Катков убежден, что Украина гарантированно получит Patriot – 100%.

"Этот вопрос времени. Даже мой оптимизм не позволяет говорить, что это будет скоро, потому что говорим о сверхсложной и дорогой системе. Известно, сколько стоит ракета для комплекса Patriot. Для армии США – примерно 3 миллиона долларов за единицу. На экспорт это намного дороже. Речь идет о 6 и более миллионах долларов за ракету", – пояснил Катков.

Он добавил, что сейчас Patriot – это не комплекс противоракетной обороны. То есть, его применяют для защиты от баллистических ракет.

Обратите внимание – Катков о системах Patriot: смотрите видео

Длительный процесс

По словам Каткова, Польша в 2018 году закупила 4 Patriot и только месяц-полтора назад получила отдельные компоненты и начинает их составлять. Операционная готовность установок будет уже в 2023 году.

"Если и в Украине появятся Patriot, то они станут для россиян главной целью. Оккупанты будут прилагать силы, чтобы это уничтожить", – отметил эксперт.