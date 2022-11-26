Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що вже розгортали Patriot у межах програми НАТО.

До теми Чому Польща далі наполягає на передачі Україні ППО Patriot

"З 24 лютого і до липня Німеччина розгорнула у Польщі зенітні батареї Patriot, а також патрулювала повітряний простір. Це було у рамках НАТО і сказати, що саме Німеччина грала першу скрипку у посиленні обороноздатності Польщі, дискусійно", – зазначив Катков.

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За словами експерта, у Польщі свої Patriot розгорнули також США. Ба більше – надали секретні американські винищувачі F22, які вперше за всю історію потрапили до Європи. Катков зазначив, що у липні Німеччина забрала з Польщі свої Patriot і припинила патрулювати повітряний простір. На думку Каткова, Берлін активізувався після інциденту з падінням ракети у Пшеводові.

Польські оборонні видання пишуть, що Берлін вирішив заробити собі певні бали в обороноздатності східного флангу НАТО. Німеччина говорить, що саме вона є головним щитом. Цілком логічно, що міністр оборони Польщі сказав, як краще захистити повітря – потрібно допомогти Україні, – наголосив Катков.

Він вважає, що перемога України у війні проти Росії є найкращою глобальною гарантією безпеки регіону на десятиріччя вперед.

У чому складність з системами Patriot

Катков розповів, що мова не йде про передання Польщі Patriot. Берлін має на увазі розгортання німецької зброї, оскільки за пультом Patriot мали б сидіти оператори з Бундесверу.

"Варшава не змогла б розпоряджатися не своїми Patriot. Навіть якщо Німеччина і захоче передати Patriot до України (не відкидаю, що це у Берліні опрацьовують) їм необхідно отримати згоду від всіх союзників. Це комплекси, які здають безпеку НАТО в принципі", – зазначив експерт.

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Він зазначив, що слід також погодити передання Patriot з США, бо комплекс придбали у них і є правила експортного контролю озброєння. Катков переконаний, що Україна гарантовано отримає Patriot – 100%.

"Це питання часу. Навіть мій оптимізм не дозволяє говорити, що це буде скоро, бо говоримо про надскладну та дорогу систему. Відомо, скільки коштує ракета для комплексу Patriot. Для армії США – приблизно 3 мільйони доларів за одиницю. На експорт це набагато дорожче. Мовиться про 6 та більше мільйонів доларів за ракету", – пояснив Катков.

Він додав, що зараз Patriot – це не комплекс протиракетної оборони. Тобто його застосовують для захисту від балістичних ракет.

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Тривалий процес

За словами Каткова, Польща у 2018 році закупила 4 Patriot і лише місяць-півтора тому отримала окремі компоненти й починає їх складати. Операційна готовність установок буде вже у 2023 році.

"Якщо й в Україні з'являться Patriot, то вони стануть для росіян головною ціллю. Окупанти докладатимуть сили, щоб це знищити", – зазначив експерт.