Об этом во время Киевского Форума безопасности заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить дополнительную помощь Украине в размере 37 миллиардов долларов.

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США готовы помогать Украине столько, сколько нужно

Она отметила, что цель финансовой помощи состоит не только в том, чтобы помочь Украине пережить эти испытания, но и заставить Кремль упасть.

Буквально только президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в 37 млрд долларов, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Путин потерпел стратегическое поражение,

– заявила Нуланд.

Виктория Нуланд подчеркнула, что попытки Путина совершить завоевание, военные преступления и ядерный шантаж, а также попытки сделать голод оружием или заморозить украинцев с приходом зимы должны быть отбиты и побеждены.

"Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее", – отметила Нуланд. Она добавила, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно.

Сколько США планируют выделить в оборонную поддержку Украины

После масштабной ракетной атаки 15 ноября Белый дом попросил у Конгресса о новой помощи для Украины. Речь идет о 37,7 миллиардах долларов, о которых упомянула Нуланд.

Предполагается, что из этой суммы 21,7 миллиарда долларов будут направлены на поддержку обороны и еще 14,5 – на поддержку бюджета Украины.

Также более 600 миллионов хотят направить в поддержку ядерной безопасности Украины и нефтяного резерва. Еще 900 миллионов – на помощь украинцев в сфере здравоохранения.

Важно отметить, что среди лидеров Запада все чаще звучат заявления о том, что войну нужно не просто остановить, а заставить Россию проиграть. Об этом неоднократно подчеркивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что призывы к прекращению огня в Украине безответственны. По его словам, перемирие лишило бы возможности привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.

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