Об этом Байден заявил на встрече с лидерами Конгресса, чтобы обсудить законодательные действия на оставшийся год. По его словам, США продолжат оказывать Украине помощь.

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Какие еще пункты являются приоритетными

По информации издания, в списке приоритетов законодателей есть финансирование федерального правительства после 16 декабря, когда закончатся нынешние ассигнования.

Кроме того, закон о полной силе в области национальной обороны также присутствует в списках.

Мир оказывает мощную помощь Украине: что известно

Министр обороны Алексей Резников сообщил 29 ноября, что Франция передала Украине дальнобойную реактивную систему залпового огня LRU. Она уже прибыла в нашу страну.

В рамках очередной военной помощи США выделят 53 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на восстановление украинской энергосистемы, которую разрушают российские захватчики.

В начале ноября Соединенные Штаты уже выделили 55 миллионов долларов из фонда USAID. Спикер Госдепа подчеркнул, что эти средства были направлены на ремонт и поддержку инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.

29 ноября министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Он отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.

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