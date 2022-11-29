О новом пакете помощи для нашего государства сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Деньги направят на восстановление украинской энергосистемы, которую разрушают российские захватчики.

Интересно Данилов назвал лучшее и наиболее эффективное решение проблемы со светом в Украине

На что именно потратят 53 миллиона долларов

В ОП уже отреагировали на очередную помощь от США и рассказали, на что потратят 53 миллиона долларов.

Пакет будет включать трансформаторы, автовыключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование,

– отметил Андрей Ермак.

Обратите внимание! В начале ноября Соединенные Штаты уже выделили 55 миллионов долларов из фондов USAID. Представитель Госдепа подчеркнул, что эти средства направят на ремонт и поддержку инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.

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Отключение света в Украине: последние новости

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что лучшее и эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более километров . Именно это позволит значительно сэкономить на генераторах.

. Именно это позволит значительно сэкономить на генераторах. Премьер Денис Шмигаль подчеркнул, что эта зима будет для нашего государства сверхсложной. В настоящее время дефицит электроэнергии составляет 30% .

. Глава МИД провел встречу с зарубежными коллегами 28 ноября. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для восстановления энергосистемы Украине нужны трансформаторы и ПВО.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляли бы российские военные. Заметим, что 23 ноября был уже 7 массированный удар оккупантов по энергосистеме нашего государства.

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