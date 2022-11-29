Премьер-министр отметил, что массированными ракетными атаками оккупанты хотят "заморозить Украину и совершить очередной геноцид украинского народа". Однако удары врага не смогут нас покорить, отмечает Шмыгаль.

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Почему в некоторых домах нет отключений света

По словам премьера, несмотря на постоянные обстрелы энергосистемы, она остается цельной. В настоящее время заживлены все регионы Украины, кроме Херсонской области.

Производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% – дефицит, корректирующийся ограничениями потребления,

– сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что распределительные компании, которые ответственны за поставку электроэнергии непосредственно потребителям – сейчас имеют возможность определять, по каким графикам чередовать эти поставки.

То есть, "Укрэнерго" доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций. Дальше уже облэнерго определяют – кого они выключат, чтобы соблюдать установленные лимиты.

По его словам, сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей.

Вопрос справедливости

Шмыгаль подчеркнул, что не допустит такого, чтобы в одних домах света не было по 20 – 30, а иногда 40 часов, тогда как другие остаются со светом круглосуточно.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50–60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет по крайней мере на 5 – 6 часов в день,

– отметил он.

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Ремонт энергетического оборудования даже в мирное время длился бы месяцы

Для того чтобы улучшить ситуацию, Украине нужна мощная противовоздушная оборона и быстрые ремонты поврежденного энергетического оборудования.

Кстати, по словам Шмыгаля, в Европе практически не осталось стран, которые не помогали бы Украине через энергетический террор россиян. Однако ремонт оборудования сложный и длительный. Даже в мирное время он затянулся бы на несколько месяцев.

Сегодня – не мирное время, поэтому стараемся месяцы превратить в недели, а недели – в дни. Тысячи энергетиков для этого работают ежедневно и каждую ночь,

– подчеркнул премьер.

Он добавил, что правительство утвердило документы для того, чтобы можно было завозить "Старлинки" в Украину без пошлины и НДС. Они станут доступнее для украинцев, потому что будут дешевле.

Обратите внимание! Из-за увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов в Украине вырастет спрос на топливо. Шмыгаль заверил, что пока возможности дефицита не наблюдается.

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