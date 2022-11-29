Так, НЭК "Укрэнерго" как оператор магистральных сетей видит, какая генерация доступна и какое количество возможно транспортировать в тот или иной регион. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Как происходит распределение электроэнергии

Далее соответствующую информацию оператор доводит до региональных компаний, распределяющих электроэнергию на месте. Каждая компания за сутки знает, сколько электричества получит и в каком графике.

Сейчас очень важно улучшить работу региональных компаний, чтобы они отключали потребителей в нормальном графике – чтобы не отключали одних потребителей на 19 часов, а других на 3,

– отметил эксперт по энергетике.

По его словам, у региональных компаний достаточно информации, чтобы сообщить потребителям, когда их отключат. По мнению Харченко, они должны разработать "справедливые графики" отключения электроэнергии.

"Укрэнерго достаточно информирует региональные компании, когда и какое электричество они имеют и в каком количестве. Дело за региональными компаниями", – подчеркнул эксперт по энергетике.

Харченко рассказал, как на практике происходит распределение электроэнергии: смотрите видео

В энергосистеме вырос дефицит мощности

В Украине по состоянию на 29 ноября вырос дефицит мощности в энергосистеме. Сейчас он составляет 30%, хотя еще вчера был 27%.

Рост дефицита мощности был вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

Общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя,

– сообщили в Укрэнерго.

Какая ситуация с электричеством в разных регионах: коротко