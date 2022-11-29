Глава городского совета Умани Ирина Плетнева сообщила, что в городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. Она рассказала, что ситуация обусловлена тем, что на Южноукраинской АЭС остановлены два энергоблока.
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Критическая инфраструктура Умани заживлена частично
Сообщается, что Умань получала электроэнергию именно из Южноукраинской АЭС. Ирина Плетнева отметила, что в Умани пока не действуют никакие графики.
Кроме того, она отметила, что критическая инфраструктура города заживлена частично.
В Умани круглосуточно работают 18 "пунктов несокрушимости" по адресам:
- ул. Кызыла, 2;
- ул. Кызыла, 8;
- ул. Независимости, 11;
- ул. Независимости, 5;
- ул. Небесной сотни, 13;
- ул. Садовая, 9;
- ул. Садовая, 7;
- ул. Республиканская, 1;
- ул. Мичурина, 7;
- ул. Котляревского, 23а;
- ул. Независимости, 69/20;
- ул. Центральная, 9, (село Полянецкое);
- ул. Николая Хвылевого, 17;
- ул. Интернациональная, 77;
- ул. Киевская, 21;
- ул. Короленко, 24;
- ул. Набережная, 6;
- ул. Европейская, 76;
- ул. Гонты, 3
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В энергосистеме вырос дефицит мощности
- В Украине по состоянию на 29 ноября вырос дефицит мощности и сейчас составляет 30%. Производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Накануне дефицит мощности был на уровне 27%.
- В некоторых регионах Украины продолжают действовать аварийные графики отключения света после массированной атаки России. В частности, до сих пор не оправилась от массированной ракетной атаки России Львовская область. Во Львовской области 29 ноября все еще продолжаются аварийные отключения света.
- Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что 28 – 29 ноября Украина, возможно, вернется к привычным графикам. Он подчеркнул, что это зависит от запуска генерации.
- Сложная ситуация с электроэнергией в Одесской области. В ДТЭК Одесские электросети предупредили жителей области об экстренных отключениях электроэнергии.
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