В некоторых регионах ввели аварийные отключения. Где именно не будет электроэнергии 29 ноября – читайте далее в материале 24 канала.

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В Киеве – экстренные отключения

В Киеве сегодня происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Во Львовской области действуют аварийные отключения

Сегодня во Львовской области не действуют графики отключений света. В регионе продолжаются аварийные отключения.

Так, под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовщины, кроме объектов критической инфраструктуры.

Важно, что в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме из перечня критической инфраструктуры уже изъяты ряд объектов – такие как поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы.

Ориентировочно разовое отсутствие электроэнергии будет составлять 8 часов, далее в течение 4 часов свет будет. После этого снова ожидается отключение на 8 часов.

В то время, когда электроэнергия подается, советуют использовать ее только для самых необходимых нужд — зарядка телефонов, павербанков и так далее. Не включайте мощные приборы, без которых можно обойтись — духовки, бойлеры, посудомоечные машины и другие.

Какая ситуация со светом в Ровенской области

График отключений электроэнергии 29 ноября:

Ровно – здесь.

Ровенская область – здесь.

Энергосистема государства после многочисленных ракетных ударов испытывает дефицит электрической энергии. Поэтому на длительность отключений влияет потребность в применении экстренных и аварийных ограничений.

Как только дефицит электрической энергии в стране станет уменьшаться, а Ровенская область будет получать большие лимиты мощности, продолжительность перерывов в электроснабжении будет сокращаться.

На Прикарпатье не будет электроэнергии

29 ноября ориентировочно электроснабжение будет подано:

Для 1 очереди: с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Для 2 очереди: с 2:00 до 4:00, с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

3 очередь разделена на подочереди:

Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2, будет подано в такие часы: с 2:00 по 4:00, с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22 :00

Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.3 и 3.4 будет подано в такие часы: с 0:00 до 2:00, с 4:00 до 6:00, с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16 :00, с 20:00 до 22:00

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена дополнительная очередь.

Обесточенная дополнительная очередь будет при необходимости с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Время включения и отключения может отличаться на 10 – 15 минут, необходимых для переключения очередей по указанию диспетчера.

В Сумской области применены графики плановых отключений

В Сумах одновременно применят две очереди отключений. С 10:00 будут действовать вместе 3 и 4 очереди. Затем – первая и вторая. И так дальше будут меняться.

То есть график по городу Сумы будет 2 через 2 часа. По области остается тот же график -2/+2.

Обратите внимание! Аварийные отключения в Сумской области тоже возможны. Поэтому заранее позаботьтесь о зарядных устройствах и запасах воды и пищи.

Будет ли свет в Полтавской области

Известно, что график отключений в регионе убрали. Вероятно, введут аварийные отключения. Ожидается сообщение от Укрэнерго и облэнерго.

В Запорожской области ввели экстренные отключения света

Как сообщает Запорожьеоблэнерго, из-за существенного превышения лимита потребления электроэнергии 29 ноября снова вынуждены прибегнуть к экстренным отключениям.

С 8:00 погашается первая очередь потребителей, третья – остается отключенной.

Что происходит с электричеством в Одесской области

Сегодня в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

В Хмельницкой области не действуют графики

29 ноября в Хмельницкой области введен график аварийных отключений. График почасовых отключений пока не действует. Потребителей призывают правильно использовать электроэнергию.

Что с электроэнергией в Винницкой области

Сейчас в регионе продолжается режим ограничения потребления электроэнергии. График почасового отключения потребителей изменен:

6:00 – 8:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди);

8:00 – 10:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди);

10:00 – 12:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди);

12:00 – 14:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди);

14:00 – 16:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди);

16:00 – 18:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди);

18:00 – 20:00 (потребителей привлекли в 1 и 2 очереди);

20:00 - 22:00 (потребителей привлекли в 2 и 3 очереди);

22:00 – 0:00 (потребителей привлекли в 1 и 3 очереди).

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