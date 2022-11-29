У деяких регіонах ввели аварійні відключення. Де саме не буде електроенергії 29 листопада – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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У Києві – екстрені відключення

У Києві сьогодні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами Укренерго, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

На Львівщині діють аварійні відключення

Сьогодні на Львівщині не діють графіки відключень світла. У регіоні тривають аварійні вимкнення.

Так, під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури.

Важливо, що у зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об’єктів – такі як поліклініки, котельні, станції зв’язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо.

Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.

У час, коли електроенергія подається, радять використовувати її лише для найнеобхідніших потреб — зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись — духовки, бойлери, пусодомийні машини та інші.

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

Графік відключень електроенергії 29 листопада:

Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Енергосистема держави після численних ракетних ударів відчуває дефіцит електричної енергії. Саме тому на тривалість відключень впливає потреба у застосуванні екстрених та аварійних обмежень.

Як тільки дефіцит електричної енергії в країні почне зменшуватися, а Рівненщина буде отримувати більші ліміти потужності, тривалість перерв в електропостачанні скорочуватиметься.

На Прикарпатті не буде електроенергії

29 листопада орієнтовно електропостачання буде подано:

Для 1 черги: з 0:00 по 2:00, з 4:00 до 6:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Для 2 черги: з 2:00 по 4:00, з 6:00 до 8:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

3 черга поділена на підчерги:

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2 буде подано у такі години: з 2:00 по 4:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4 буде подано у такі години: з 0:00 до 2:00, з 4:00 по 6:00, з 8:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована додаткова черга.

Знеструмленою додаткова черга буде за необхідності з 8:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10 – 15 хвилин, необхідних для того, щоб перемкнути черги за вказівкою диспетчера.

На Сумщині застосовані графіки планових відключень

У Сумах одночасно застосують дві черги вимкнень. З 10:00 діятимуть разом 3 і 4 черги. Потім – перша і друга. І так далі змінюватимуться.

Тобто графік по місту Суми буде 2 через 2 години. По області лишається теж графік -2/+2.

Зверніть увагу! Аварійні вимкнення на Сумщині теж можливі. Тому завчасно дбайте про зарядні пристрої та запаси води і їжі.

Чи буде світло на Полтавщині

Наразі відомо, що графік відключень у регіоні прибрали. Ймовірно, введуть аварійні відключення. Очікуються повідомлення від Укренерго та обленерго.

На Запоріжжі ввели екстрені вимкнення світла

Як повідомляє Запоріжжяобленерго, через суттєве перевищення ліміту споживання електроенергії 29 листопада знову змушені вдатися до екстрених відключень.

З 8:00 погашається перша черга споживачів, третя – залишається відключеною.

Що відбувається з електрикою на Одещині

Сьогодні у регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

На Хмельниччині не діють графіки

29 листопада на Хмельниччині введено графік аварійних відключень. Графік погодинних відключень наразі не діє. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію.

Що з електроенергією на Вінниччині

Наразі у регіоні триває режим обмеження споживання електроенергії. Графік погодинного вимкнення споживачів змінено:

6:00 – 8:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

8:00 – 10:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

10:00 – 12:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);

12:00 – 14:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

14:00 – 16:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

16:00 – 18:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах);

18:00 – 20:00 (споживачі залучені у 1 та 2 чергах);

20:00 – 22:00 (споживачі залучені у 2 та 3 чергах);

22:00 – 0:00 (споживачі залучені у 1 та 3 чергах).

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