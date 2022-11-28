Так, Україна може залишитися у темряві без потужної ППО, яка б захистила критичну інфраструктуру від російських ракет. Про це заявив військовий стратег Міноборони Австрії полковник Маркус Райснер.

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Через кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут

Якщо тут не буде створена потужна протиповітряна оборона, через кілька тижнів в Україні буде повна темрява, тому що жодна критична інфраструктура більше не працюватиме,

– заявив Райснер.

За словами полковника, Росія продовжує завдавати "стратегічних атак", залишаючи жителів без світла та води. Втім, Україна має успіхи на оперативному рівні.

Чи може Україна залишитися без світла на понад тиждень

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів 24 каналу, що енергосистема України розхитана внаслідок систематичних ударів й обладнання для її ремонту не вистачає. Навіть враховуючи ті списки, що складає Україна для отримання допомоги від партнерів – не все обладнання можна отримати.

Отже, проблема в тому, що є дефіцит необхідного обладнання й надалі ремонт енергосистеми буде ускладнюватися.

За словами експерта, за відсутності матеріалів надалі ускладнюватиметься процес ремонту, тому наступний блекаут, якщо він буде, може тривати більший період – 7 – 14 днів. Все залежатиме від руйнувань та пошкоджень, які завдаються.

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