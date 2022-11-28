Так, Украина может остаться в темноте без мощной ПВО, которая бы защитила критическую инфраструктуру от российских ракет. Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.

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Через несколько недель в Украине может наступить полный блэкаут

Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная тьма, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать,

– заявил Райснер.

По словам полковника, Россия продолжает наносить "стратегические атаки", оставляя жителей без света и воды. Впрочем, у Украины есть успехи на оперативном уровне.

Может ли Украина остаться без света более чем на неделю

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал 24 каналу, что энергосистема Украины расшатана в результате систематических ударов и оборудования для ее ремонта не хватает. Даже учитывая те списки, которые составляет Украина для получения помощи от партнеров – не все оборудование можно получить.

Так, проблема в том, что есть дефицит необходимого оборудования и в дальнейшем ремонт энергосистемы будет усложняться.

По словам эксперта, из-за отсутствия материалов в дальнейшем будет усложняться процесс ремонта, поэтому следующий блэкаут, если он будет, может длиться больший период – 7 – 14 дней. Все будет зависеть от разрушений и нанесенных повреждений.

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