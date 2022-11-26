Правда, АЭС отключили не только в связи с тем, что захватчики нанесли удары по подстанциям и ЛЭП, передающим электроэнергию, но и для обеспечения целостности и сохранения их работоспособности в будущем. Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Важно Блэкаут – озвучили самые плохие сценарии для энергетики Украины

Однако ситуацию, которая сложилась 23 ноября, можно оценить как блэкаут, поскольку до 80% населения в течение двух суток было без электроэнергии. А потом уже начинались постепенные подключения.

Чем отличаются атаки россиян сейчас и в октябре

В октябре захватчики наносили первые массированные удары по ТЭС и ТЭЦ, которые производят 25% электроэнергии. Однако они остаются в целостности – могут работать и производить электроэнергию. Проблема состоит в ее выдаче.

Так, когда оккупанты атаковали ТЭС и ТЭЦ можно было выходить из ситуации через веерные отключения электроэнергии. Но вражеские удары по атомным электростанциям приводят к другим последствиям.

Когда отключают АЭС, это приводит к тому, что любой потребитель – население или промышленность – попадают в ситуацию непредсказуемого ожидания подключения к энергосети,

– объяснил Корольчук.

По его словам, чтобы полностью выйти из предыдущего блэкаута, Украине понадобилось фактически трое суток, но процесс еще не завершился, поскольку говорится именно о подключении критической инфраструктуры – тепло- и водоснабжения.

"То, что этот блэкаут был контролируем со стороны власти и Укрэнерго действительно хорошо, потому что можно было попасть в ситуацию, когда АЭС просто не смогли бы подключиться к энергосистеме. И это была бы проблема, поскольку это базовая генерация – 65% производства электроэнергии в Украине", – подчеркнул эксперт.

Почему возникают трудности с восстановлением электроснабжения

С 10 октября Россия не останавливает массированные атаки украинской инфраструктуры. По информации военных, страна-агрессор и дальше с определенной периодичностью будет наносить удары по энергосистеме.

К сожалению, энергосистема Украины расшатана в результате систематических ударов и оборудования для ее ремонта не хватает. Даже учитывая те списки, которые составляет Украина для получения помощи от партнеров – не все оборудование можно получить.

У нас оборудование несколько отличается от того, которое используется в Европейском Союзе. Оно не хуже – просто другого типа,

– отметил Корольчук.

Следовательно, проблема в том, что есть дефицит необходимого оборудования и в дальнейшем ремонт энергосистемы будет усложняться.

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При отсутствии материалов в дальнейшем будет усложняться процесс ремонта, поэтому следующий блэкаут, если он будет, может длиться больший период – 7 – 14 дней. Все будет зависеть от разрушений и повреждений, которые наносятся,

– резюмировал эксперт.

По его мнению, даже если люди сейчас возмущаются из-за проблем со светом, то внутренне они все понимают и готовы это пережить. Впрочем, если говорить о более длительном периоде блэкаута, то встает вопрос теплообеспечения и водоснабжения.

Корольчук также добавил, что сейчас из-за проблем с энергосистемой больше всего страдает центрально-восточный регион, в частности Киев и Киевская область. В дальнейшем такие блэкауты будут больше ощущаться в западном и южном регионах, которые в целом быстрее выходят из аварийных ситуаций.

"Это классический блэкаут. Да, он был частичный и контролируемый, но с другой стороны, надо понимать, что контролируемость в руках оператора и диспетчеров. Будем надеяться, что эта контролируемость будет сохраняться", – сказал эксперт.

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Что усложняет выход из блэкаута

Кроме того, проблема осложняется тем, что у нас сети изношены внутри и сами трансформаторы, которые обеспечивают подачу электроэнергии на конкретные объекты, уже давно нуждаются в замене. И дополнительная нагрузка влияет на них тогда, когда уже решены вопросы на подстанциях для выдачи электроэнергии с АЭС или ТЭС.

"Ключевой вопрос потом – обеспечить работоспособность этих трансформаторов на местах. Здесь большая проблема", – подытожил Корольчук.

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