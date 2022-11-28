По информации военных, враг планирует и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом. Об этом Кличко заявил в новом интервью.

Важно Отключение света в Киеве могут продолжаться до весны, – Кличко

Что говорит Кличко о возможном блэкауте

Сейчас много спекуляций на тему, насколько возможен вариант – как кто-то это называет – эвакуации. Скажу вам: было бы большой ошибкой, если бы мы не готовились к разным сценариям,

– заявил городской голова Киева.

По словам Кличко, сейчас власти делают все для того, чтобы этого не произошло – полного блэкаута, полного отключения. Однако готовятся и к разным сценариям.

"И могу четко сказать: мы делаем все, чтобы каждый человек в городе понял, что мы о нем заботимся и ни одного человека в беде не оставим", – подчеркнул мэр.

Будет ли эвакуация киевлян

Кличко рассказал, что украинцы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации.

Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы,

– сказал городской голова.

На вопрос, идет ли речь о переселении людей в другие регионы или вывозе за границу, Кличко ответил "нет". Мэр призвал иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки.

По словам мэра, в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым.

Как будут работать аптеки, магазины, АЗС

Кличко заявил, что в Киеве уже открыли 430 пунктов обогрева, где люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связи, справку.

"Все больницы, детские сады, школы и так далее обустраиваются электрогенераторами, и мы контролируем, чтобы там также был соответствующий запас топлива. В Киеве мы сделали запас топлива, чтобы наш коммунальный транспорт, скорые, больницы работали", – добавил городской голова.

Напомним, на конец ноября 2022 года рассматривают три сценария, как может состояться тотальный блэкаут. Украинцам следует быть готовыми.

Достойно внимания – СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине: смотрите видео