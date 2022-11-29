Так, НЕК "Укренерго" як оператор магістральних мереж бачить, яка генерація доступна і яку кількість можливо транспортувати у той чи інший регіон. Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Як відбувається розподілення електроенергії

Далі ж відповідну інформацію оператор доводить до регіональних компаній, які розподіляють електроенергію на місці. Кожна компанія за добу знає, скільки електрики отримає та в якому графіку.

Зараз дуже важливо покращити роботу регіональних компаній, щоб вони відключали споживачів у нормальному графіку – щоб не відключали одних споживачів на 19 годин, а інших на 3,

– зауважив експерт з енергетики.

За його словами, регіональні компанії мають достатньо інформації, щоб повідомити споживачам, коли їх відключать. Тож, на думку Харченка, вони мають розробити "справедливі графіки" відключення електроенергії.

"Укренерго достатньо інформує регіональні компанії, коли та яку електрику вони мають та в якій кількості. Справа за регіональними компаніями", – підкреслив експерт з питань енергетики.

Харченко розповів, як на практиці відбувається розподілення електроенергії: дивіться відео

В енергосистемі зріс дефіцит потужності

В Україні станом на 29 листопада зріс дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі він складає 30%, хоча ще вчора становив 27%.

Зростання дефіциту потужності було викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна,

– повідомили в Укренерго.

Яка ситуація з електрикою в різних регіонах: коротко