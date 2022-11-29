Прем'єр-міністр зазначив, що масованими ракетними атаками окупанти хочуть "заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу". Однак удари ворога не зможуть нас скорити, наголошує Шмигаль.

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Чому в деяких будинках немає відключень світла

За словами прем'єра, попри постійні обстріли енергосистеми, вона залишається цілісною. Наразі заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області.

Виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% – дефіцит, який корегується обмеженнями споживання,

– сказав Шмигаль.

Він розповів, що розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам – зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання.

Тобто "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають – кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

За його словами, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

Питання справедливості

Шмигаль наголосив, що не допустить такого, щоб в одних будинках світла не було по 20 – 30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день,

– зазначив він.