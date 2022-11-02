В последние несколько недель россияне нанесли несколько массированных ракетных ударов по энергетической и тепловой инфраструктурам. На это уже отреагировали международные партнеры. Они готовы предоставить Украине помощь в восстановлении поврежденных объектов.

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США поможет возобновить теплоснабжение

Накануне правительство США выделило 55 миллионов долларов из фондов USAID. Эти средства будут направлены на поддержку работы тепловой инфраструктуры нашего государства. Также Украина получит дополнительную помощь Госдепартаменту США. Она пойдет на разминирование освобожденных из-под оккупации территорий. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

Агентство США по международному развитию (USAID – 24 канал) объявило о новом пакете в размере 55 миллионов долларов США, чтобы помочь Украине отремонтировать и поддержать работу инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины, охватывающей до семи миллионов украинцев,

– подчеркнул он.

Также наше государство получит более 1600 генераторов, системы очистки воды и другого оборудования, необходимого для обеспечения тепла.

В своем выступлении Прайс отметил, что за последние 36 часов российские военные выпустили почти 100 ракет. Ими враг атаковал объекты водо- и энергоснабжения нашего государства.

Со снижением температуры эти российские атаки, преследующие цель увеличения страданий простых людей, – особенно отвратительны,

– подчеркнул Прайс.

По его словам, США продолжают поддерживать Украину. Также в стране верят, что наше суверенное и независимое государство одержит победу над врагом. С этой целью работают над передачей систем ПВО, чтобы Воздушные силы ВСУ имели возможность более эффективно отражать атаки оккупантов.

Что касается разминирования освобожденных территорий, то на это было выделено 47,6 миллиона долларов. Эту сумму получили компании в Калифорнии, которые займутся направлением гуманитарной помощи нашему государству.

Что известно об утренней атаке 31 октября

В течение нескольких часов утром 31 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар. Его мишенями являлись объекты энергетической инфраструктуры нашего государства. Сами ракеты оккупанты выпускали в несколько этапов.

Удалось уничтожить большинство ракет. Но не обошлось также и без попаданий. Поэтому пришлось в некоторых регионах вводить экстренные отключения света. Это сделали для того, чтобы минимизировать нагрузку на сеть и проводить ремонтные работы.

Титаническую работу проделали Воздушные силы ВСУ. Они сбили 44 из более 50 российских крылатых ракет. Известно, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" удалось ликвидировать 18 снарядов. Эффективная работа ПВО позволила избежать попаданий в столицу, что минимизировало негативные последствия.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к представителям всего цивилизованного мира. Он подчеркнул, что утреннюю атаку России ни в коем случае нельзя оправдывать. Враг бил по объектам инфраструктуры Украины не из-за взрывов в Севастопольской бухте. Следует помнить, что вот уже 9 месяцев захватчики регулярно обстреливают наше государство. И причина тому единственная – желание сеять страх и смерть.

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