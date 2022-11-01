Весь цивилизованный мир возмущен действиями россиян. На массированные ракетные удары 31 октября отреагировали вне нашего государства. По словам западных лидеров, российские захватчики в очередной раз совершили террористическую атаку, передает 24 канал.

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Как мировые лидеры отреагировали на ракетные удары

Шарль Мишель подчеркнул, что Москва продолжает использовать свою привычную стратегию. Речь идет о желании сеять страх. Но она, отмечает глава Европейского Совета, эта стратегия не работает.

Осудить самым решительным образом ракетные удары России по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Мы будем стоять на стороне Украины сколько будет нужно,

– подчеркнул он.

В Молдове, вчера также пострадавшей от ракетного удара со стороны России, тоже отреагировали на атаку. МИД страны отметил, что решительно осуждает ракетные обстрелы Киева и других городов Украины. В ведомстве также напомнили о сбитой украинской ПВО российской ракете, которая упала в селе Наславча.

Эти атаки, еще более усугубляющие ситуацию с безопасностью, – грубое нарушение международного гуманитарного права, запрещающее нацеливаться на гражданских лиц и их инфраструктуру,

– отмечают в ведомстве.

В Молдове добавили, что атаки по энергетической инфраструктуре Украины оказывают негативное влияние на весь европейский континент. Речь как об экономическом, так и социальном вреде. Касается это также и жителей Молдовы, которые на себе ощутили последствия идущей по соседству войны.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также отреагировал на массированный ракетный удар, передает SkyNews.

Единственная цель Путина – распространять террор, лишать украинские семьи света и тепла. Ничто из этого не достигает никакой военной цели,

– подчеркнул он.

Он также вспомнил вопрос о зерновом соглашении. По словам Клеверли, Россия должна "прекратить препятствовать" Черноморскому зерновому соглашению. Напомним, что из него Москва вышла в субботу 29 октября. В Кремле заявили, что якобы причиной этого стала атака дронами Севастополя.

"Мы не должны позволить Владимиру Путину использовать глобальный голод как рычаг для подрыва поддержки Украины", – добавил он.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк высказалась в своем твиттере относительно ракетного удара. Она подчеркнула, что, как и миллионы украинцев, команда посольства находилась в укрытиях. Все скрывались от "бездушных и варварских ракетных ударов по народу Украины", которые наносила Россия. Страна-агрессор, подчеркнула госпожа, стремится оставить наше государство в холоде, а также тьме перед началом зимы.

Коротко о массированной ракетной атаке 31 октября

Утром 31 октября россияне совершили массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Известно, что ракеты враг выпускал в несколько этапов.

К сожалению, не обошлось без попаданий. Поэтому в результате атаки пришлось вводить экстренные отключения света. Их вводили в тех городах, которые пострадали от рук врага.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ вчера сбили 44 из более чем 50 ракет врага. Только 18 из них удалось ликвидировать в зоне ответственности воздушного командования "Центр". К слову, в Киеве обошлось без попаданий благодаря эффективной работе ПВО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился ко всему миру. Он призвал не оправдывать утреннюю атаку России. По словам министра, враг целенаправленно атакует наше государство в течение 9 месяцев. И вчерашний удар – никакой не ответ Кремля за взрывы в Севастопольской бухте.

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