Весь цивилизованный мир возмущен действиями россиян. На массированные ракетные удары 31 октября отреагировали вне нашего государства. По словам западных лидеров, российские захватчики в очередной раз совершили террористическую атаку, передает 24 канал.
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Как мировые лидеры отреагировали на ракетные удары
Шарль Мишель подчеркнул, что Москва продолжает использовать свою привычную стратегию. Речь идет о желании сеять страх. Но она, отмечает глава Европейского Совета, эта стратегия не работает.
Осудить самым решительным образом ракетные удары России по Киеву и объектам критической инфраструктуры в других регионах. Мы будем стоять на стороне Украины сколько будет нужно,
– подчеркнул он.
В Молдове, вчера также пострадавшей от ракетного удара со стороны России, тоже отреагировали на атаку. МИД страны отметил, что решительно осуждает ракетные обстрелы Киева и других городов Украины. В ведомстве также напомнили о сбитой украинской ПВО российской ракете, которая упала в селе Наславча.
Эти атаки, еще более усугубляющие ситуацию с безопасностью, – грубое нарушение международного гуманитарного права, запрещающее нацеливаться на гражданских лиц и их инфраструктуру,
– отмечают в ведомстве.
В Молдове добавили, что атаки по энергетической инфраструктуре Украины оказывают негативное влияние на весь европейский континент. Речь как об экономическом, так и социальном вреде. Касается это также и жителей Молдовы, которые на себе ощутили последствия идущей по соседству войны.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также отреагировал на массированный ракетный удар, передает SkyNews.
Единственная цель Путина – распространять террор, лишать украинские семьи света и тепла. Ничто из этого не достигает никакой военной цели,
– подчеркнул он.
Он также вспомнил вопрос о зерновом соглашении. По словам Клеверли, Россия должна "прекратить препятствовать" Черноморскому зерновому соглашению. Напомним, что из него Москва вышла в субботу 29 октября. В Кремле заявили, что якобы причиной этого стала атака дронами Севастополя.
"Мы не должны позволить Владимиру Путину использовать глобальный голод как рычаг для подрыва поддержки Украины", – добавил он.
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк высказалась в своем твиттере относительно ракетного удара. Она подчеркнула, что, как и миллионы украинцев, команда посольства находилась в укрытиях. Все скрывались от "бездушных и варварских ракетных ударов по народу Украины", которые наносила Россия. Страна-агрессор, подчеркнула госпожа, стремится оставить наше государство в холоде, а также тьме перед началом зимы.
Коротко о массированной ракетной атаке 31 октября
- Утром 31 октября россияне совершили массированную ракетную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Известно, что ракеты враг выпускал в несколько этапов.
- К сожалению, не обошлось без попаданий. Поэтому в результате атаки пришлось вводить экстренные отключения света. Их вводили в тех городах, которые пострадали от рук врага.
- Заметим, что Воздушные силы ВСУ вчера сбили 44 из более чем 50 ракет врага. Только 18 из них удалось ликвидировать в зоне ответственности воздушного командования "Центр". К слову, в Киеве обошлось без попаданий благодаря эффективной работе ПВО.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился ко всему миру. Он призвал не оправдывать утреннюю атаку России. По словам министра, враг целенаправленно атакует наше государство в течение 9 месяцев. И вчерашний удар – никакой не ответ Кремля за взрывы в Севастопольской бухте.
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