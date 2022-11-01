Весь цивілізований світ обурений діями росіян. На масовані ракетні удари 31 жовтня відреагували за межами нашої держави. За словами західних лідерів, російські загарбники вкотре здійснили терористичну атаку, передає 24 канал.

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Як світові лідери відреагували на ракетні удари

Шарль Мішель наголосив, що Москва продовжує використовувати свою звичну стратегію. Мовиться про бажання сіяти страх. Але вона, наголошує глава Європейської Ради, ця стратегія не працює.

Найрішучішим чином засудити ракетні удари Росії по Києву та об'єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Ми стоятимемо на боці України скільки буде потрібно,

– наголосив він.

У Молдові, яка вчора також постраждала від ракетного удару з боку Росії, теж відреагували на атаку. МЗС країни зазначило, що рішуче засуджує ракетні обстріли Києва й інших міст України. У відомстві також нагадали про збиту українською ППО російську ракету, яка впала в селі Наславча.

Ці атаки, які ще більше погіршують ситуацію з безпекою, – грубе порушення міжнародного гуманітарного права, яке забороняє націлюватися на цивільних осіб та їх інфраструктуру,

– наголошують у відомстві.

У Молдові додали, що атаки по енергетичній інфраструктурі України негативно впливають на весь європейський континент. Мовиться як про економічну, так і соціальну шкоду. Стосується це також і мешканців Молдови, які на собі відчули наслідки війни, яка йде по сусідству.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі також відреагував на масований ракетний удар, передає SkyNews.

Єдина мета Путіна – поширювати терор, позбавляти українські родини світла та тепла. Ніщо з цього не досягає жодної військової мети,

– наголосив він.

Він також пригадав питання зернової угоди. За словами Клеверлі, Росія повинна "припинити перешкоджати" Чорноморській зерновій угоді. Нагадаємо, що з неї Москва вийшла у суботу 29 жовтня. У Кремлі заявили, що буцімто причиною цього стала атака дронами Севастополя.

"Ми не повинні дозволити Володимиру Путіну використовувати глобальний голод як важіль для підриву підтримки України", – додав він.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк висловилася у своєму твітері щодо ракетного удару. Вона наголосила, що як і мільйони українців, команда посольства перебувала в укриттях. Усі ховалися від "бездушних і варварських ракетних ударів по народу України", яких завдавала Росія. Країна-агресорка, підкреслила пані посол, прагне залишити нашу державу у холоді, а також темряві перед початком зими.

Коротко про масовану ракетну атаку 31 жовтня

Зранку 31 жовтня росіяни здійснили масовану ракетну атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Відомо, що ракети ворог випускав у кілька етапів.

На жаль, не минулося без влучань. Тож внаслідок атаки довелося вводити екстрені відключення світла. Їх запроваджували у тих містах, які і постраждали від рук ворога.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ вчора збили 44 з понад 50 ракет ворога. Лиш 18 з них вдалося ліквідувати у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". До слова, у Києві минулося без влучань завдяки ефективній роботі ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до всього світу. Він закликав не виправдовувати ранкову атаку Росії. За словами міністра, ворог цілеспрямовано атакує нашу державу упродовж 9 місяців. І вчорашній удар – ніяка не відповідь Кремля за вибухи у Севастопольській бухті.

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