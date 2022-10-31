Деякі з таких пошкоджень потребують багато часу на їх ліквідацію. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Росіяни б'ють по об'єктах маневрової генерації

Так, ракетні удари, яких країна-агресорка завдала по нашій критичній інфраструктурі вже є третьої масованою хвилею. Як і перші дві, вона стосується об'єктів маневрової генерації, тобто ТЕС та ТЕЦ. Вони забезпечують покриття пікових годин споживання електроенергії.

Власне тому віялові або примусові відключення сьогодні це вихід із ситуації, щоб зберегти цілісність енергосистеми,

– зауважив Корольчук.

Крім того, росіяни атакують і гідроелектростанції, які також є об'єктами маневрової генерації. Хоч ГЕС займають незначний обсяг у виробництві електроенергії, вони є дуже важливими, оскільки доволі оперативні.

"Зараз це спроба вплинути не на самі гідроелектростанції, а на інфраструктуру пов'язану з видачею електроенергії з цих об'єктів. Тобто вони залишаються неушкодженими, але проблема в тому, щоб отримати електроенергію від них", – пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій.

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