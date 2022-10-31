Міський голова Києва розповів, коли енергетики зможуть стабілізувати ситуацію. Про це інформує 24 канал.

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Світло планують відновити ввечері понеділка

Віталій Кличко зазначив, що світло вже повернули мешканцям Троєщини та частково Подолу. Ба більше, фахівці завершують підключення об'єктів Київводоканалу до електроенергії. Це дозволить відновити водопостачання.

Мер Києва зауважив, що станом на 17 годину без світла перебувають 270 000 квартир. Окрім того, 40 % споживачів – без води.

Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9 – 10 вечора (31 жовтня – 24 канал),

– підкреслив Віталій Кличко.

Втім, навіть після того, як електроенергію відновлять, планові вимкнення все одно доведеться застосовувати. Бо ситуація складна, зауважив посадовець.

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У київському метрополітені змінять графік руху поїздів

Кличко також повідомив, що у столичному метрополітені з 1 листопада змінять графік руху поїздів.

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4 – 5 хвилин, а в інший час – 8 – 10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії,

– зазначив міський голова.

Через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів у Києві організували автобусне сполучення. До речі, такі нововведення почали запроваджувати ще з 20 жовтня.

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Коротко про наслідки ракетного удару по Київщині

Російські загарбники масовано атакували Україну ракетами вранці 31 жовтня. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру столиці. Згодом Віталій Кличко повідомив, що б ез світла залишилися близько 350 000 квартир .

. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що знеструмлена частина Київського району. Через ворожу атаку на території області довелося запровадити екстрені відключення світла .

. Олексій Кулеба підкреслив, що ситуація складна, але під контролем. Тому про евакуацію не мовиться .

. На жаль, під час ракетних обстрілів постраждали двоє людей. Одна з них перебуває у важкому стані в лікарні. Також в ОВА повідомили про пошкодження приватних будинків.

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