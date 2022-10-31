Некоторые из таких повреждений требуют много времени на их ликвидацию. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Россияне бьют по объектам маневровой генерации

Так, ракетные удары, которые страна-агрессор нанесла по нашей критической инфраструктуре, уже являются третьей массированной волной. Как и первые две, она касается объектов маневровой генерации, т.е. ТЭС и ТЭЦ. Они обеспечивают покрытие пиковых часов потребления электроэнергии.

Именно поэтому веерные или принудительные отключения сегодня это выход из ситуации, чтобы сохранить целостность энергосистемы,

– заметил Корольчук.

Кроме того, россияне атакуют и гидроэлектростанции, также являющиеся объектами маневровой генерации. Хотя ГЭС занимают незначительный объем в производстве электроэнергии, они очень важны, поскольку достаточно оперативны.

"Сейчас это попытка повлиять не на сами гидроэлектростанции, а на инфраструктуру, связанную с выдачей электроэнергии из этих объектов. То есть они остаются невредимыми, но проблема в том, чтобы получить электроэнергию от них", – объяснил эксперт Института энергетических стратегий.

Корольчук прокомментировал атаки россиян по нашей энергосистеме: смотрите видео

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