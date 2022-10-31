Некоторые из таких повреждений требуют много времени на их ликвидацию. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Россияне бьют по объектам маневровой генерации
Так, ракетные удары, которые страна-агрессор нанесла по нашей критической инфраструктуре, уже являются третьей массированной волной. Как и первые две, она касается объектов маневровой генерации, т.е. ТЭС и ТЭЦ. Они обеспечивают покрытие пиковых часов потребления электроэнергии.
Именно поэтому веерные или принудительные отключения сегодня это выход из ситуации, чтобы сохранить целостность энергосистемы,
– заметил Корольчук.
Кроме того, россияне атакуют и гидроэлектростанции, также являющиеся объектами маневровой генерации. Хотя ГЭС занимают незначительный объем в производстве электроэнергии, они очень важны, поскольку достаточно оперативны.
"Сейчас это попытка повлиять не на сами гидроэлектростанции, а на инфраструктуру, связанную с выдачей электроэнергии из этих объектов. То есть они остаются невредимыми, но проблема в том, чтобы получить электроэнергию от них", – объяснил эксперт Института энергетических стратегий.
Корольчук прокомментировал атаки россиян по нашей энергосистеме: смотрите видео
Массированная ракетная атака России: что известно
- Утром 31 октября страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате вражеских атак было повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.
- Всего страна-агрессор выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска, что в Ростовской области. Воздушные Силы Украины сбили 44 вражеских ракеты.
- Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что утренняя ракетная атака стоила стране-агрессору примерно 400 – 600 миллионов долларов. Он отметил, что эта сумма превышает половину годовых бюджетов Новосибирска или Екатеринбурга.
- Новые повреждения осложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Для устранения аварий после ракетных ударов были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей. По состоянию на 18:00 31 октября жителям столицы уже возобновили электроснабжение.