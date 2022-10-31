После первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас находящегося на складах оборудования. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Оборудование стоит миллионы долларов

Сахарук рассказал, что определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.

Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого,

– отметил Сахарук.

Он добавил, что ДТЭК работает над тем, каким образом его приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема для всех энергетиков.

Кроме этого, он отметил, что суммы ущерба для ДТЭК также достигают сотен миллионов долларов.

Восстановят электроснабжение нескоро

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Сахарук объяснил, что вечером уже можно будет спрогнозировать сколько дней нужно для налаживания ситуации.

"Очевидно, что восстановление будет нескорым. Каждый раз новый обстрел повреждает уже то оборудование, которое мы поставили ранее", – сказал директор ДТЭК.

Новая массированная атака россиян: главное

Оккупанты снова нанесли массированную ракетную атаку по Украине утром 31 октября. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры на Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и Буковине.

Враг запустил более 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.

Поэтому в Украине вводят экстренные отключения света. К примеру, в Киеве есть перебои со светом и водоснабжением.

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