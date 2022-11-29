О военной помощи Украине 29 ноября объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он сообщил, что Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.
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Украина получила 30 единиц БМП-1
Ярослав Надь отметил, что Украина получила помощь на основании соглашения с Германией. Он выразил благодарность немецкой коллеге Кристине Ламбрехт.
Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество,
– написал Надь.
Словакия и Германия заключили соглашение еще летом
- Ожидалось, что Словакия предоставит Украине советские танки Т-72. Но Словакия и Германия подписали соглашение, согласно которому словацкая армия получит 15 немецких танков Leopard 2A4.
- Было решено, что Словакия после получения танков от Германии предоставит Украине 30 боевых машин пехоты.
- Словакия в день рождения кремлевского диктатора Владимира Путина решила передать Украине подарок. В честь этого "праздника" наши ВСУ получили еще 2 самоходные гаубицы Zuzana.
- С начала полномасштабного вторжения Словакия передала Украине уже семь гаубиц Zuzana 2 Howitzer.
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