Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. Он отметил, что европейские страны по количеству военных сил и средств по сравнению с 80-ми годами прошлого века находятся в упадке.

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США могли бы предоставить больше оружия

Эксперт считает, что в некоторых странах определенных видов вооружения осталось не так много.

Французские танки CAESAR передали Украине в небольшом количестве, но это примерно треть от того, что есть во Франции. Польские Krab передали очень значительный процент от того количества, которое есть в наличии в Польше,

– подчеркнул он.

По его мнению, США могли бы предоставлять большее оружие, но Соединенные Штаты как глобальный игрок смотрят на весь мир и размышляют, не придется ли им участвовать в большой войне против Китая и России.

"У НАТО есть возможность предоставить американские Abrams и немецкие Leopard, но Альянс не хочет вписываться в войну на стороне Украины. Это политическое решение", – считает Гендельман.

Если можно не давать – то давать не будем

По его словам, западные страны не хотят вступать в войну, потому что, вероятно, их цель – удержать конфликт в границах Украины. Те, кто принимает такое решение, руководствуются критерием: если можно не давать оружие – давать не будем.

Однако если бы Запад не предоставил достаточно артиллерии, то Украина уже проиграла бы войну. А танки не передают возможно потому, что считают, что Украина еще более-менее держится. Поэтому можем и дальше не давать,

– подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что в процессе это может измениться, ведь в начале войны не давали артиллерию, но постепенно номенклатура расширялась. Возможно, дело дойдет и до танков.

Зависит от точки зрения Запада на войну

"Но это зависит от взгляда западных стран на эту войну. Они рассуждают, стоит ли "чрезмерно" усиливать Украину, ведь это может загнать Россию в угол и повысится угроза применения ядерного оружия. Этого они точно не хотели бы", – отметил Гендельман.

По его словам, Запад помогает Украине, но в идеале хотел бы, чтобы война осталась на территории Украины и чтобы он в ней участвовал минимально.

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