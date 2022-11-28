Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. Он отметил, что европейские страны по количеству военных сил и средств по сравнению с 80-ми годами прошлого века находятся в упадке.
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США могли бы предоставить больше оружия
Эксперт считает, что в некоторых странах определенных видов вооружения осталось не так много.
Французские танки CAESAR передали Украине в небольшом количестве, но это примерно треть от того, что есть во Франции. Польские Krab передали очень значительный процент от того количества, которое есть в наличии в Польше,
– подчеркнул он.
По его мнению, США могли бы предоставлять большее оружие, но Соединенные Штаты как глобальный игрок смотрят на весь мир и размышляют, не придется ли им участвовать в большой войне против Китая и России.
"У НАТО есть возможность предоставить американские Abrams и немецкие Leopard, но Альянс не хочет вписываться в войну на стороне Украины. Это политическое решение", – считает Гендельман.
Если можно не давать – то давать не будем
По его словам, западные страны не хотят вступать в войну, потому что, вероятно, их цель – удержать конфликт в границах Украины. Те, кто принимает такое решение, руководствуются критерием: если можно не давать оружие – давать не будем.
Однако если бы Запад не предоставил достаточно артиллерии, то Украина уже проиграла бы войну. А танки не передают возможно потому, что считают, что Украина еще более-менее держится. Поэтому можем и дальше не давать,
– подчеркнул военный эксперт.
Он отметил, что в процессе это может измениться, ведь в начале войны не давали артиллерию, но постепенно номенклатура расширялась. Возможно, дело дойдет и до танков.
Зависит от точки зрения Запада на войну
"Но это зависит от взгляда западных стран на эту войну. Они рассуждают, стоит ли "чрезмерно" усиливать Украину, ведь это может загнать Россию в угол и повысится угроза применения ядерного оружия. Этого они точно не хотели бы", – отметил Гендельман.
По его словам, Запад помогает Украине, но в идеале хотел бы, чтобы война осталась на территории Украины и чтобы он в ней участвовал минимально.
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Военная помощь Украине: что нового
- Компания Boeing предложила Пентагону поставлять Украине миниатюрные высокоточные бомбы GLSDB, которые позволили бы нашим военным наносить удары по важным объектам в глубоком тылу врага – на расстояние более 150 километров. Боеприпасы GLSDB – это экспериментальная технология. Она была продемонстрирована в 2017 году и до сих пор находится на стадии несерийного производства.
- Риши Сунак планирует раскрыть детали, какой будет военная помощь Украине от Британии в следующем году. Помощь либо оставят на том же уровне, либо увеличат. Поддержка Украины со стороны британского правительства осталась неизменной, несмотря на беспорядки последних месяцев, когда Бориса Джонсона в должности премьер-министра сменила Лиз Трасс, а затем Сунак.
- Министры иностранных дел НАТО в ближайшее время обсудят возможность оказания долгосрочной поддержки Украины. Соответствующую тему поднимут на встрече в Бухаресте. На этой встрече министры НАТО, вероятно, дадут новые обещания по поводу нелетальной поддержки Украины. Отдельные члены Североатлантического Альянса также, вероятно, объявят о новых поставках военного оборудования для Украины, главным образом, систем противовоздушной обороны.