Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Він зазначив, що європейські країни за кількістю військових сил та засобів порівняно 80-ми роками минулого століття знаходяться у занепаді.
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США могли б надати більше зброї
Експерт вважає, що у певних країн деяких видів озброєння залишилось не так багато.
Французьких танків CAESAR передали Україні у невеликій кількості, але це приблизно третина від того, що є у Франції. Польські Krab передали дуже значний відсоток від тої кількості, яка є в наявності у Польщі,
– наголосив він.
На його думку, США могли б надавати більше зброї, але Сполученні Штати як глобальний гравець дивляться на весь світ і розмірковують, чи не доведеться їм брати участь у великій війні проти Китаю та Росії.
"НАТО має можливість надати американські Abrams та німецькі Leopard, але Альянс не хоче вписуватись у війну на стороні України. Це політичне рішення", – вважає Гендельман.
Якщо можна не давати – то давати не будемо
За його словами, західні країни не хочуть вступати у війну, тому що ймовірно їх мета – утримати конфлікт у кордонах України. Ті, хто приймає таке рішення, керуються критерієм: якщо можна не давати зброю – то давати не будемо.
Проте, якби Захід не надав достатньо артилерії, то Україна вже б програла війну. А танки не передають можливо тому, що вважають, що України ще більш-менш тримається. Тому можемо і надалі не давати,
– наголосив військовий експерт.
Він зазначив, що в процесі це може змінитися, адже на початку війни не надавали артилерію, але поступово номенклатура розширялася. Можливо справа дійде і до танків.
Залежить від погляду Заходу на війну
"Але це залежить від погляду західних країн на цю війну. Вони міркують, чи варто "надмірно" посилювати Україну, адже це може загнати Росію у кут і підвищиться загроза застосування ядерної зброї. Цього б вони точно не хотіли", – зауважив Гендельман.
За його словами, Захід допомагає Україні, але в ідеалі хотів би щоб війна залишилась на території України та щоб він у ній щонайменше брав участь.
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Військова допомога Україні: що нового
- Компанія Boeing запропонувала Пентагону постачати Україні мініатюрні високоточні бомби GLSDB, які дозволили б нашим військовим завдавати ударів по важливих об'єктах у глибокому тилу ворога – на відстань понад 150 кілометрів. Боєприпаси GLSDB – це експериментальна розробка. Вона була продемонстрована у 2017 році, і досі перебуває на стадії несерійного виробництва.
- Ріші Сунак планує розкрити деталі, якою буде військова допомога Україні від Британії наступного року. Допомогу або залишать на тому ж рівні, або збільшать. Підтримка України з боку британського уряду залишилася незмінною, попри заворушення останніх місяців, коли Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра змінила Ліз Трасс, а потім Сунак.
- Міністри закордонних справ НАТО найближчим часом обговорять можливість надання довгострокової підтримки Україні. Відповідну тему порушать на зустрічі в Бухаресті. На цій зустрічі міністри НАТО, ймовірно, дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Окремі члени Альянсу також, ймовірно, оголосять про нові постачання військового обладнання для України – головним чином, систем протиповітряної оборони.