Таку думку 24 каналу озвучив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. Раніше повідомлялось про те, що Ізраїль зробив заяву щодо постачання зброї Україні.

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Неправильна інтерпретація

Гендельман розповів, що повідомлення щодо постачання Україні балістичних ракет засновані на неправильній інтерпретації слів голови штабу національної безпеки на конференції у Бахрейні. Він сказав, якщо Іран не зупинити, то наступним кроком буде застосування іранських балістичних ракет в Україні. Паралельно з цим ізраїльський посол у Москві висловив ноту протесту Росії щодо використання нею іранських безпілотників.

Слова голови штабу національної безпеки інтерпретували неправильно, вирішивши, що він говорить про постачання Україні балістичних ракет Ізраїлем. Він такого не казав. Тому говорити немає про що, це неправильна інтерпретація того, що не було сказано,

– зазначив ізраїльський військовий експерт.

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Він продовжив, що Іран міг передати деталі Росії, аби вона могла самостійно збирати дрони на своїй території, аби Іран міг говорити, що безпілотники Москві він не постачає. Іранці робитимуть здивований вигляд обличчя, не розуміючи, як росіяни отримали комплекти. Однак з самого початку постачання дронів Росії мовилось про те, що на певному етапі там може бути розгорнуте виробництво.

"Нічого дивного тут немає. Іранці можуть передати як вузли, так і технологічні схеми. Можливо, на першому етапі будуть спеціалісти, які проводитимуть інструктажі, але саме перенесення виробництва в Росію не дивне. Це цілком реальний розвиток подій", – зауважив Гендельман.

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