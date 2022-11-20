Зазначають, що судно не зазнало серйозних збитків. В Ізраїлі оцінили напад як провокацію.

Важливо Росія та Іран таємно уклали угоду щодо виробництва дронів, – WP

Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці – це не напад на Ізраїль – це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу,

— сказав анонімний ізраїльський чиновник.

Атакували дроном-камікадзе

Під час вивчення уламків стало відомо, що атаку здійснили дроном-камікадзе серії Shahed, такими ж, як Росія атакує українські міста. Командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила додав, що напад "ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні".

У результаті інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження. Водночас витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні,

– заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Американські військові вважають, напад загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

Довідка. У липні 2021 року іранський дрон атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана. Тоді загинули двоє людей. Судно було пов'язане з ізраїльським мільярдером.

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