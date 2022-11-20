Отмечают, что судно не понесло серьезных убытков. В Израиле оценили нападение как провокацию.

Важно Россия и Иран тайно заключили соглашение о производстве дронов, – WP

Мы рассматриваем это как иранскую провокацию в Персидском заливе – это не нападение на Израиль – это то же самое, что они обычно делают в Персидском заливе, пытаясь подорвать стабильность и по большей части повлиять на события чемпионата мира,

– сказал анонимный израильский чиновник.

Атаковали дроном-камикадзе

Во время изучения обломков стало известно, что атаку осуществили дроном-камикадзе серии Shahed, такими же, как Россия атакует украинские города. Командующий Центрального командования США генерал Майкл "Эрик" Курила добавил, что нападение "еще раз демонстрирует дестабилизирующий характер злонамеренной деятельности Ирана в регионе".

В результате инцидента никто не пострадал. Корпус судна имеет незначительные повреждения. В то же время утечки груза или попадание воды зафиксировано не было.

Изучив доступную информацию, мы уверены, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием БПЛА, смертоносного потенциала, который он все чаще использует непосредственно и через своих марионеток на Ближнем Востоке и распространяется в России для использования в Украине,

– заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Американские военные считают, что нападение угрожает международному судоходству, торговле и "свободе судоходства этим важнейшим водным путем".

Справка. В июле 2021 года иранский дрон атаковал грузовое судно Mercer Street у побережья Омана. Тогда погибли два человека. Судно было связано с израильским миллиардером.

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