Нещодавно The Washington Post опублікувало ексклюзивну інформацію про "таємну угоду" між Путіним та президентом Ірану Ібраїмом Раїсі щодо виробництва безпілотників для війни проти України. Важливо, що ЗМІ посилається на джерела у розвідці Сполучених Штатів та країн-партнерів.

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щоб уникнути санкцій та проблем з логістикою, Росія буде використовувати "чорні інноваційні технології". Їй вони потрібні для того, аби продовжувати вести війну проти України за допомогою іранської зброї.

Росія буде купувати на різних ринках товари через посередників для відповідного призначення. Ціль зрозуміла — економити коштовні крилаті ракети, продовжити знищувати нашу критичну інфраструктуру,

– написав Федоров.

Також чиновник переконаний, що ефективно боротися з іранськими безпілотниками можуть:

інноваційні рішення по типу "антишахід";

БПЛА для збиття дронів;

сучасні засоби радіоелектронної боротьби.

Україна планує розвивати технологічну промисловість

Київ відкриває нові джерела для отримання інформації про ворожі безпілотники. Це допомагатиме з ними боротися у найближчій перспективі.

Окрім цього, потрібно робити новий крок у розвитку власної "технологічної промисловості". Дрони різного типу, які будуть формувати нові виклики ворогу,

– констатував міністр.

Важливо, аби виробництво було налагоджене у промислових масштабах. Вочевидь, тоді ні в Росії, ні в Ірану не буде жодного шансу нас знищити.

Українці самі можуть збивати дрони за допомогою мобільного телефона

Нагадаємо, що українські IT-фахівці презентували програму "єППО", за допомогою якої можна збивати ворожі ракети та безпілотники, зокрема дрони-камікадзе.

Завдяки цьому застосунку в жовтні вперше вдалось збити ворожу ракету типу "Калібр". Вона летіла на низькій висоті, і через особливості рельєфу локатори її не розпізнали. Однак в "єППО" уважні громадяни повідомили військових про небезпеку.

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