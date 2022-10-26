Поки Кремль все ще опановує месенджери та насилає своїм громадянам повістки через WhatsApp, в Україні ІТ-спеціалісти демонструють справжні інновації. Один з програмістів заявив, що завдяки мобільному застосунку "єППО" вдалось збити ворожий "Калібр".

Читайте також Нова технологія чипів здатна пропустити через себе весь земний інтернет за одну секунду

Як вдалось збити ракету

Перша ліквідація загарбницької ракети сталася вранці 22 жовтня на Півдні України. "Калібр" летів на дуже низькій висоті, і через особливості місцевого рельєфу локатори його не розпізнали. Однак завдяки пильним громадянам вдалось помітити ракету.

Вони (місцеві – 24 канал) сповістили військових за допомогою додатка "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері, збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла". Красені, красно дякую,

– написав ІТ-шник Геннадій Сульдін.

Він зазначив, що система спрацювала саме так, як розробники мріяли про це в травні, коли починали працювати над додатком. За допомогою "єППО" можна відстежувати ракети, що низько літають. Ба більше, згодом з'явилась можливість відстежувати й дрони-камікадзе іранського виробництва.

Зверніть увагу! Кожен українець може встановити застосунок "єППО" за посиланням та допомагати українській армії ліквідовувати ворожі ракети та безпілотники.

Особливості додатка

Наразі додаток доступний лише для власників андроїд-девайсів, однак розробники готують його версію для айфонів. Після встановлення застосунку необхідно пройти авторизацію за допомогою Дії, тому краще заздалегідь усе налаштувати, щоб не довелося витрачати на це час у незручний момент.

Раніше 24 канал детально розписував, як варто користуватись програмою. Інтерфейс додатка надзвичайно доступний – кожен користувач та звичайний українець легко зі всім впорається. Головне – мати програму на телефоні. Невідомо, коли вона може стати потрібною.



Інтерфейс застосунку "єППО" / Фото з відкритих джерел